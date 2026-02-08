Spotify uvodi značajku koja otkriva značenje pjesama koje slušate

Ovoj se značajki pristupa tako da korisnik u prikazu Now Playing skrola prema dolje, gdje se za podržane pjesme pojavljuje kartica About the Song

Spotify je predstavio novu značajku About the Song, kojom korisnicima omogućuje uvid u značenje pjesama koje slušaju.

Prema priopćenju Spotifya, About the Song donosi kratke, pregledne kartice s tekstom koje se pojavljuju unutar prikaza Now Playing. Te kartice nude sažetke o značenju pjesme i nekim zanimljivostima o njenom nastanku, a sve informacije temeljene su na izvorima trećih strana.

Iz Spotifya napominju da je značajka trenutno u beta fazi te da ju za sada mogu isprobati isključivo korisnici u SAD-u, UK-u, Kanadi, Irskoj, Novom Zelandu i Australiji. Nakon što izađe iz bete faze testiranja, očekuje se da će značajka postati dostupna svim korisnicima na iOS-u i Androidu.