Stiže velika promjena za korisnike Samsungovih uređaja i OneDrivea

Dugogodišnji vlasnici Samsungovih uređaja bez sumnje su se susreli sa skočnim prozorom koji ih potiče da naprave sigurnosnu kopiju svojih fotografija i videozapisa na Microsoftovom OneDriveu. Ta je integracija, uspostavljena inače 2019. godine, bila rezultat strateškog partnerstva dviju tvrtki s ciljem stvaranja snažnog ekosustava koji bi konkurirao Appleovom. Mnogima je predstavljala odličnu alternativu Googleovim Fotografijama, posebice korisnicima koji su istovremeno koristili i Windowse. No, toj suradnji uskoro dolazi kraj.

Samsung i Microsoft potvrdili su da će 30. rujna 2026. ukinuti izravnu sinkronizaciju između aplikacije Samsung Galerija i servisa OneDrive. Iako su obje tvrtke pravovremeno obavijestile korisnike o nadolazećoj promjeni, ona svejedno označava važan zaokret i zahtijeva prilagodbu od strane korisnika kako bi osigurali da njihove uspomene ostanu sigurno pohranjene.

Što se točno mijenja nakon 30. rujna 2026.?

Ključna riječ u najavama je "izravno". Nakon navedenog datuma, aplikacija Galerija više se neće moći izravno povezati s vašim OneDrive računom. To znači da se nove fotografije i videozapisi snimljeni vašim Galaxy telefonom više neće automatski prenositi u oblak putem Samsungove aplikacije. Srećom, sve fotografije koje su već sinkronizirane i pohranjene na OneDriveu ostat će tamo na sigurnom. I dalje ćete im moći pristupiti putem OneDrive aplikacije na bilo kojem uređaju ili putem web stranice, no one više neće biti vidljive unutar same Samsung Galerije.

Osim toga, prestat će raditi i sve povezane značajke koje su ovisile o sinkronizaciji, poput pregledavanja fotografija iz oblaka na Samsung pametnim televizorima ili drugim uređajima. Ako želite sačuvati originale fotografija na samom uređaju, unutar Galerije možete iskoristiti opciju "Preuzmi originale" prije isteka roka. Čini se da je Samsung već počeo s postupnim gašenjem. Naime, kako izvještava Engadget, korisnici koji do sada nisu aktivirali sinkronizaciju s OneDriveom tu opciju više ni ne mogu pronaći u postavkama ažurirane aplikacije Galerija.

Vaše fotografije i dalje mogu na OneDrive

Iako se izravna veza gasi, to ne znači da više ne možete koristiti Microsoftov oblak za pohranu fotografija sa Samsungovih uređaja. Rješenje je jednostavno, samo zahtijeva jedan korak više. Umjesto da se oslanjate na Samsungovu Galeriju, trebat ćete instalirati i koristiti službenu Microsoft OneDrive aplikaciju s Trgovine Play.

Unutar OneDrive aplikacije potrebno je prijaviti se svojim Microsoft računom te u postavkama profila pronaći i aktivirati opciju "Sigurnosno kopiranje kamere" (Camera Backup). Nakon što aplikaciji date potrebna dopuštenja za pristup medijskim datotekama, ona će preuzeti zadatak automatske sinkronizacije svih novih fotografija i videozapisa, baš kao što je to do sada radila integracija s Galerijom. Funkcionalnost ostaje ista, samo se odvija kroz Microsoftovu, a ne Samsungovu aplikaciju.