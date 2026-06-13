Strava uvodi spremanje ruta, upozorenja pri skretanju s rute i detaljnije karte

Strava je predstavila nekoliko novih značajki kojima želi dodatno unaprijediti iskustvo korištenja svoje popularne aplikacije za praćenje sportskih aktivnosti. Novosti uključuju poboljšane karte, mogućnost spremanja ruta, upozorenja pri skretanju s planirane trase te animirane prikaze odrađenih aktivnosti.

Jedna od najvećih nadogradnji odnosi se na stilove karata koji će kasnije tijekom ljeta dobiti detaljniji prikaz podloge staza te jasnije označene zanimljive lokacije poput početaka planinarskih ruta, prostora za piknik i kampova. Kako napominju iz Strave, cilj je korisnicima olakšati snalaženje na terenu i planiranje aktivnosti.

Osim toga, pretplatnicima je već sada dostupna nova opcija Route Saves, koja omogućuje spremanje ruta iz prikaza detalja aktivnosti, stranice s detaljima rute, alata Route Builder ili tijekom uređivanja postojeće rute. Uz to, uvedena su i upozorenja koja obavještavaju korisnike kada skrenu s unaprijed planirane trase.

Također, nova značajka Activity Replays automatski animira planinarske aktivnosti u korisničkom feedu, omogućujući prijateljima da od početka do kraja prate kretanje po prijeđenoj ruti.

Sve navedene funkcije, osim poboljšanih stilova karata koji će biti dostupni kasnije tijekom ljeta, već su dostupne korisnicima koji imaju aktivnu pretplatu na Stravu.