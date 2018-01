Telegram dobio nove funkcije - brze odgovore, podršku za više računa

Na samom kraju prošle, 2017. godine ekipa zadužena za razvoj Telegrama pustila je u opticaj novu inačicu brojčane oznake 4.7. Podsjetimo, Telegram je uz WhatsApp i Viber jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje putem mobilnih uređaja u svijetu.

Nova inačica aplikacije sa sobom uz redovni ispravak bugova donosi i nove mogućnosti. Korisnici aplikacije na iOS platformi od sada imaju podršku za teme i brze odgovore. Na raspolaganju su im ukupno četiri različite teme (za dan i noć) od kojih neke dopuštaju i daljnju prilagodbu.

Brzi odgovori su zajednička značajka za obje platforme (iOS i Android). Do iste se dolazi na način da se pristiglu poruku povuče u lijevu stranu. Android korisnici od sada imaju i mogućnost višekorisničkih računa.

U Telegram za Android moguće je dodati do najviše tri različita računa (svaki sa svojim telefonskim brojem). Neovisno o tome koji je račun glavni obavijesti od pristiglim porukama u realnom vremenu će pristizati za sva tri računa. No, ako vam to ne odgovara u postavkama aplikacije to možete naknadno promijeniti.

Nadogradnju na novu inačicu 4.7 možete ovisno o platformi preuzeti putem App Storea ili Google Playa.