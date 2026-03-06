WhatsApp bi uskoro mogao dobiti svoj pretplatnički paket

Osnovna verzija WhatsAppa i dalje će ostati besplatna za sve korisnike, no oni koji se odluče pretplatiti na WhatsApp Plus, imat će neke pogodnosti

Prema najnovijim glasinama, WhatsApp bi uskoro mogao dobiti premium pretplatnički paket WhatsApp Plus, koji bi korisnicima ponudio dodatne mogućnosti prilagodbe aplikacije.

Iako još nema puno informacija, WABetaInfo doznaje da bi pretplatnici na WhatsApp Plus mogli mijenjati temu, ikonu aplikacije i boje sučelja. Spominje se da će izbor na početku biti ograničen na 14 novih ikona aplikacije, dok će kombinacija boja i elemenata biti ipak nešto više.

Foto: WABetaInfo

Osim estetskih promjena, premium verzija mogla bi donijeti i neka praktična poboljšanja. Navodi se da bi pretplatnici dobili mogućnost prikvačiti do 20 razgovora, umjesto trenutačna tri koja aplikacija podržava. Dobili bi također i ekskluzivne melodije zvona te dodatne elemente poput posebnih naljepnice.

Za sada nije poznato kada bi WhatsApp Plus mogao biti službeno predstavljen niti koliko bi pretplata mogla koštati.