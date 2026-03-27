WhatsApp dobiva podršku za više računa na iPhoneu i prijenos razgovora na Android

WhatsApp uvodi dugo tražene opcije na iOS-u te dodatno integrira umjetnu inteligenciju u aplikaciju, s ciljem jednostavnijeg dopisivanja

WhatsApp uvodi niz novih značajki, među kojima se ističe podrška za korištenje dva računa na istom iPhoneu. Radi se o opciji koja je već neko vrijeme dostupna na Androidu, a koja omogućuje korisnicima da putem profilne slike u donjoj navigacijskoj traci lako prebacuju između dva računa.

Jedna od važnijih novosti je i proširenje prijenosa razgovora između platformi pa je sada moguće prebaciti povijest chatova s iOS-a na Android. Uz to, WhatsApp omogućuje jednostavnije upravljanje pohranom. Konkretnije, korisnici po novome mogu pronaći i obrisati velike datoteke unutar razgovora ili ukloniti samo medijske sadržaje bez brisanja poruka.

Među novim funkcijama nalaze se i pametni prijedlozi naljepnica tijekom pisanja poruka, kao i mogućnost njihove brze zamjene s emojijima. Meta također dodatno integrira umjetnu inteligenciju pa korisnici sada mogu uređivati fotografije unutar razgovora prije slanja, dok AI Writing Help može predložiti odgovore na temelju konteksta razgovora.

Sve navedene značajke trenutačno se postupno uvode i trebale bi uskoro postati dostupne svim korisnicima WhatsAppa.