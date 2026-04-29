WhatsApp priprema vlastiti enkriptirani cloud za spremanje razgovora

Iako će korisnici besplatno dobiti 2 GB za sigurnosnu pohranu, moći će se mjesečno pretplatiti i dobiti više prostora

Mogućnost sigurnosne pohrane WhatsApp razgovora u oblaku postoji već godinama, no čini se da bi WhatsApp uskoro mogao ponuditi i vlastito rješenje za one koji ne žele koristiti Google Drive ili iCloud.

Kako doznaje WABetaInfo, WhatsApp razvija značajku koja će korisnicima omogućiti spremanje razgovora na vlastitu pohranu u oblaku koja će ujedno biti i enkriptirana. Navodi se tako da će korisnici Androida moći spremati svoje razgovore na Google Drive ili WhatsAppov vlastiti cloud koji će nuditi i 2 GB besplatnog prostora.

Foto: WABetaInfo

Oni koji odaberu WhatsAppov enkriptirani cloud moći će zaštititi svoje sigurnosne kopije pomoću passkeya, lozinke ili 64-znamenkastog enkripcijskog ključa. Dok je enkripcija za Google Drive i iCloud trenutno opcionalna, u slučaju WhatsAppova clouda bit će obavezna za sve pohranjene podatke.

Uz to, navodno se planira i paket od 50 GB prostora po cijeni od oko jednog eura , što će se najvjerojatnije plaćati na mjesečnoj bazi. To bi moglo biti poprilično korisno, budući da 2 GB vjerojatno neće biti dovoljno za većinu korisnika.

Iako točan datum dolaska još nije poznat, očekuje se da će nova značajka prvo biti dostupna u beta verziji aplikacije prije nego što stigne do svih korisnika.