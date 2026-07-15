WhatsApp priprema vlastitu šifriranu pohranu razgovora u oblaku i na iOS-u
Iako je razvoj ove mogućnosti prvi put primijećen još u travnju u Android beta verziji, najnovije informacije pokazuju da ju WhatsApp sada testira i na iOS-u
WhatsApp radi na novoj značajki koja bi korisnicima omogućila spremanje sigurnosnih kopija razgovora na vlastitu uslugu pohrane u oblaku, umjesto na Google Drive ili iCloud. Razvoj ove značajke već je otkriven za Android, o čemu smo pisali još u travnju, a sada WABetaInfo javlja da je ta mogućnost pronađena i u beta verziji WhatsAppa za iOS.
Naime, besplatna inačica WhatsAppove vlastite pohrane nudit će korisnicima 2 GB prostora za pohranu. No, WhatsApp razmatra i plaćene pakete koji bi korisnicima nudili više prostora. Iako još nije poznato koliko će koji paket koštati i što će točno nuditi, spominje se da bi korisnici za 50 GB prostora mogli plaćati jedan euro mjesečno.
Jedna od glavnih prednosti WhatsAppove pohrane je to što će sve sigurnosne kopije biti automatski zaštićene end-to-end enkripcijom, što znači da će im moći pristupiti isključivo korisnik. Osim toga, bit će moguće postaviti i dodatnu zaštitu pomoću passkeya, lozinke ili posebnog 64-znamenkastog ključa za šifriranje.
Za razliku od pohrane na WhatsAppu, na Google Driveu i iCloudu enkripcija sigurnosnih kopija trenutačno nije obavezna, već ju korisnici moraju uključiti ručno ako je žele koristiti.