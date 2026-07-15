WhatsApp priprema vlastitu šifriranu pohranu razgovora u oblaku i na iOS-u

Iako je razvoj ove mogućnosti prvi put primijećen još u travnju u Android beta verziji, najnovije informacije pokazuju da ju WhatsApp sada testira i na iOS-u

WhatsApp radi na novoj značajki koja bi korisnicima omogućila spremanje sigurnosnih kopija razgovora na vlastitu uslugu pohrane u oblaku, umjesto na Google Drive ili iCloud. Razvoj ove značajke već je otkriven za Android, o čemu smo pisali još u travnju, a sada WABetaInfo javlja da je ta mogućnost pronađena i u beta verziji WhatsAppa za iOS.

Naime, besplatna inačica WhatsAppove vlastite pohrane nudit će korisnicima 2 GB prostora za pohranu. No, WhatsApp razmatra i plaćene pakete koji bi korisnicima nudili više prostora. Iako još nije poznato koliko će koji paket koštati i što će točno nuditi, spominje se da bi korisnici za 50 GB prostora mogli plaćati jedan euro mjesečno.

Foto: WABetaInfo

Jedna od glavnih prednosti WhatsAppove pohrane je to što će sve sigurnosne kopije biti automatski zaštićene end-to-end enkripcijom, što znači da će im moći pristupiti isključivo korisnik. Osim toga, bit će moguće postaviti i dodatnu zaštitu pomoću passkeya, lozinke ili posebnog 64-znamenkastog ključa za šifriranje.

Za razliku od pohrane na WhatsAppu, na Google Driveu i iCloudu enkripcija sigurnosnih kopija trenutačno nije obavezna, već ju korisnici moraju uključiti ručno ako je žele koristiti.