WhatsApp testira automatsko razvrstavanje promotivnih i poslovnih poruka

WhatsApp radi na novoj značajki koja bi korisnicima trebala pomoći da lakše upravljaju velikim brojem promotivnih i poslovnih poruka. Nova opcija automatski će premještati poruke velikih tvrtki, poput banaka, aviokompanija i dostavnih službi, u zasebnu mapu pod nazivom Offers & Updates, čime će glavni popis razgovora ostati pregledniji.

Kako doznaje Tech Crunch, poruke će se u novu mapu premještati nakon određenog vremena od primitka, a WhatsApp trenutačno testira više vremenskih intervala, do najviše 24 sata. Korisnici će značajku moći u potpunosti isključiti u postavkama aplikacije, no neće moći sami odrediti nakon koliko će se vremena poruke premještati.

Cilj ove promjene jest iz glavnog popisa razgovora ukloniti sadržaj poput promotivnih ponuda, kodova za popuste i obavijesti o dostavi, koji često zatrpavaju aplikaciju. Time bi važni privatni razgovori ostali vidljiviji i lakše dostupni.

Za sada će se nova mapa odnositi samo na poruke velikih tvrtki, dok će poruke malih poslovnih i privatnih korisnika i dalje ostajati u glavnom popisu razgovora. Ipak, WhatsApp navodno razmatra mogućnost da se u budućnosti i poruke manjih poslovnih korisnika premještaju u istu mapu.