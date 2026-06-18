WhatsApp testira jednokratne tekstualne poruke

Nakon fotografija i videozapise, WhatsApp bi uskoro mogao uvesti jednokratni pregled i za tekstualne poruke

WhatsApp radi na novoj značajki koja bi korisnicima omogućila slanje tekstualnih poruka koje se mogu pročitati samo jednom. Nakon što primatelj otvori takvu poruku, ona će automatski nestati iz razgovora, slično kao što već funkcioniraju fotografije i videozapisi poslani u načinu View Once.

Kako prenosi WABetaInfo, nova je funkcionalnost trenutačno u fazi internog testiranja na iOS-u, nakon što je ranije ovog mjeseca primijećena i u Android verziji aplikacije. Korisnici će opciju moći aktivirati duljim pritiskom na tipku za slanje poruke, nakon čega će se pojaviti mogućnost slanja poruke za jednokratni pregled.

Foto: WABetaInfo

Nova značajka trebala bi biti dostupna u privatnim i grupnim razgovorima, no za sada nema naznaka da će biti podržana i u kanalima. Također, budući da značajka još nije dostupna korisnicima javne beta verzije aplikacije, može se pretpostaviti da je razvoj još uvijek u ranoj fazi.

Prema tome, nije poznato kada će mogućnost slanja jednokratnih poruka dobiti svi korisnici WhatsAppa.