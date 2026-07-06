WhatsApp uskoro uvodi novu oznaku koja otkriva tko je trenutno online

Meta je započela testiranje novog zelenog indikatora koji označava kada je kontakt aktivan na WhatsAppu

WhatsApp priprema novu značajku koja bi korisnicima mogla olakšati prepoznavanje kontakata koji su trenutno aktivni.

Naime, prema informacijama koje je objavio WABetaInfo, nova je opcija dostupna u beta verziji 26.26.10.72 aplikacije WhatsApp za iOS. Kada je kontakt online, uz njegovu profilnu fotografiju na zaslonu s podacima o kontaktu prikazuje se mali zeleni kružić koji služi kao vizualni indikator aktivnog statusa. Oznaka se ažurira u stvarnom vremenu te automatski nestaje kada se korisnik odjavi ili više nije aktivan.

Foto: WABetaInfo

No, ono što je neobično je to da se zeleni indikator prikazuje isključivo na zaslonu s informacijama o kontaktu kojem se pristupa dodirom na profilnu fotografiu. To znači da ga korisnici još ne mogu vidjeti na popisu razgovora, što bi bilo puno praktičnije.

Ističe se i da nova značajka poštuje postojeće postavke privatnosti WhatsAppa. Drugim riječima, korisnici koji već sakrivaju svoj online status i vrijeme posljednje aktivnosti, neće imati svoj zeleni indikator.

Još nije poznato kada će Meta ovu značajku proširiti na sve korisnike. Trenutačno je dostupna samo dijelu beta testera na Androidu i iOS-u.