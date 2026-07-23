WhatsApp uveo hrpu novih opcija: uređivanje PDF-a, glazbene statuse…

Popularna aplikacija za dopisivanje donosi nove funkcionalnosti koje uključuju otvaranje računa na iPadu, unaprijeđeno sučelje za automobile, uređivanje PDF-ova te dijeljenje glazbe u statusima

Iz Mete su objavili uvođenje novih mogućnosti unutar svoje aplikacije za komunikaciju WhatsApp, s ciljem lakše integracije s ostalim aplikacijama i uređajima koje korisnici svakodnevno upotrebljavaju. Jedna od ključnih najavljenih novosti odnosi se na korisnike iPada. Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja WhatsAppa za iPad, sada je omogućena izravna registracija i izrada računa na samom tabletu, bez potrebe za povezivanjem s pametnim telefonom.

Povrh promjena na tabletima, osvježeno je i automobilsko iskustvo putem sustava CarPlay i Android Auto. Korisnicima je po novome omogućeno preslušavanje i odgovaranje na poruke, upućivanje poziva, pregled povijesti poziva te pristup favoritima – sve to izravno sa zaslona u automobilu, bez potrebe za posezanjem za mobitelom.

Unaprijeđene su i funkcionalnosti za rad s dokumentima. Korisnici tako na desktop sučelju od sada mogu otvarati PDF datoteke izravno u razgovoru, bez prethodnog preuzimanja. Zahvaljujući integraciji s alatom Adobe Acrobat, omogućene su i manje izmjene, poput označavanja i dodavanja bilješki unutar samog chata.

Posljednja novost odnosi se na izražavanje putem WhatsApp Statusa. Unutar te značajke sada je omogućeno jednostavno dijeljenje pjesama izravno iz aplikacija Apple Music ili Spotify u nekoliko dodira (ako vam WhatsApp statusi išta znače u životu). Iz tvrtke navode da je postupno uvođenje svih navedenih mogućnosti već započelo, pa se očekuje da će i do našeg tržišta stići ovih dana.