WhatsApp uvodi anonimne razgovore s Meta AI-om

Nova značajka omogućuje privatne AI razgovore kojima ne može pristupiti ni sama Meta, barem tako tvrde

WhatsApp je predstavio novu značajku pod nazivom Incognito Chats, odnosno anonimne razgovore s Meta AI chatbotom unutar aplikacije.

"Kada pokrenete anonimni razgovor s Meta AI-om, stvarate privremeni privatni razgovor koji možete vidjeti samo vi. Vaše poruke obrađuju se u sigurnom okruženju kojem nema pristup ni sama Meta. Razgovori se ne spremaju, a poruke po zadanim postavkama nestaju, pružajući vam prostor za razmišljanje i istraživanje ideja bez osjećaja da vas netko promatra", priopćili su iz Mete.

Tvrtka je najavila i novu značajku pod nazivom Side Chat protected by Private Processing, koja bi trebala stići tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. Riječ je o AI pomoći integriranoj unutar postojećih razgovora, pri čemu bi korisnici mogli dobiti dodatne informacije ili pomoć vezanu uz sadržaj chata bez prekidanja glavne konverzacije.