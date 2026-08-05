WhatsApp uvodi nekoliko novih mogućnosti za grupne razgovore

WhatsApp donosi novu nadogradnju grupnih razgovora koja uključuje funkcionalnije ankete, označavanje svih članova porukom @all te jednostavnije stvaranje novih grupa iz postojećih

Metina aplikacija za dopisivanje WhatsApp nastavlja dodavati funkcije, a ovoga puta niz ažuriranja zahvatit će grupne razgovore. Nove opcije uključuju poboljšanja sustava anketiranja, uvođenje naredbe @all za skretanje pozornosti cijeloj grupi te mogućnost brzog pokretanja novih razgovora iz već postojećih grupa.

Tri poboljšanja

Najveća funkcionalna poboljšanja odnose se na ankete, koje dobivaju tri nove opcije. Korisnici će tako ubuduće moći postaviti vrijeme završetka glasanja, sakriti imena onih koji odgovore na anketu s ciljem veće privatnosti te naposlijetku urediti anketno pitanje unutar 15 minuta od objave, u slučaju pogrešaka ili potrebe za pojašnjenjem.

Druga nova opcija je uvođenje slanja obavijesti putem tagiranja svim sudionicima grupe odjednom, čime se izbjegava pojedinačno označavanje članova. Opcija je namijenjena hitnim obavijestima poput otkazivanja događaja ili iznenadnih promjena planova, a aktivirat će se upisivanjem taga @all.

U grupama koje broje više od 32 člana, pravo na korištenje oznake @all imaju isključivo administratori. Oznaka @all pritom šalje obavijest čak i onim korisnicima koji su utišali grupni razgovor. Ipak, mogućnost primanja ovakvih obavijesti može se u bilo kojem trenutku isključiti u postavkama aplikacije.

Najavljena nadogradnja WhatsAppa donosi i mogućnost stvaranja nove grupe s članovima iz postojeće samo jednom akcijom, bez potrebe za pojedinačnim dodavanjem kontakata. Funkcija je osmišljena za sporedne razgovore, organizaciju sporednih aktivnosti ili detaljnije rasprave o pojedinim temama bez opterećivanja glavnog grupnog razgovora.