WhatsApp uvodi novogodišnje naljepnice i efekte za videopozive

Uz standardnu razmjenu poruka i poziva, WhatsApp će tijekom dočeka 2026. korisnicima ponuditi i niz vizualnih novosti, od posebnih naljepnica do animiranih efekata u videopozivima

Povodom ulaska u 2026. godinu, WhatsApp je uveo nove naljepnice, efekte za videopozive, animirane reakcije i druge prigodne, novogodišnje značajke.

“U običnom danu omogućujemo više od 100 milijardi poruka i oko dvije milijarde poziva, no ona 24 sata kada cijeli svijet dočekuje Novu godinu uvijek su daleko najintenzivnija. Bilo da je riječ o videopozivu koji povezuje obitelji na različitim kontinentima ili grupnom chatu kojim se dogovara slavlje, drago nam je što možemo imati barem malu ulogu u tome da ljudske novogodišnje želje budu još posebnije”, priopćili su iz WhatsAppa.

Naime, korinsici unutar WhatsAppa mogu vidjeti novi paket naljepnica za 2026. godinu koji uključuje party motive namijenjene čestitanju Nove godine prijateljima i obitelji. Uz to, pri obavljanju videopoziva u novogodišnjoj noći, moći će iskoristiti nove animirane vizualne efekte poput vatrometa, zvjezdica i konfeta.

WhatsApp je dodao i posebne animirane reakcije koje se aktiviraju kada korisnici reagiraju na poruke emotikonom konfeta, a animirane naljepnice dostupne su i na statusima.