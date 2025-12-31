WhatsApp uvodi novogodišnje naljepnice i efekte za videopozive

Uz standardnu razmjenu poruka i poziva, WhatsApp će tijekom dočeka 2026. korisnicima ponuditi i niz vizualnih novosti, od posebnih naljepnica do animiranih efekata u videopozivima

Matej Markovinović srijeda, 31. prosinca 2025. u 20:04
📷 Foto: Meta
Foto: Meta

Povodom ulaska u 2026. godinu, WhatsApp je uveo nove naljepnice, efekte za videopozive, animirane reakcije i druge prigodne, novogodišnje značajke.

“U običnom danu omogućujemo više od 100 milijardi poruka i oko dvije milijarde poziva, no ona 24 sata kada cijeli svijet dočekuje Novu godinu uvijek su daleko najintenzivnija. Bilo da je riječ o videopozivu koji povezuje obitelji na različitim kontinentima ili grupnom chatu kojim se dogovara slavlje, drago nam je što možemo imati barem malu ulogu u tome da ljudske novogodišnje želje budu još posebnije”, priopćili su iz WhatsAppa.

Naime, korinsici unutar WhatsAppa mogu vidjeti novi paket naljepnica za 2026. godinu koji uključuje party motive namijenjene čestitanju Nove godine prijateljima i obitelji. Uz to, pri obavljanju videopoziva u novogodišnjoj noći, moći će iskoristiti nove animirane vizualne efekte poput vatrometa, zvjezdica i konfeta.

WhatsApp je dodao i posebne animirane reakcije koje se aktiviraju kada korisnici reagiraju na poruke emotikonom konfeta, a animirane naljepnice dostupne su i na statusima.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi