WhatsApp uvodi poništavanje buke za pozive

Nova značajka na WhatsAppu bit će dostupna kroz izbornik poziva te će biti uključena prema zadanim postavkama. Korisnici će je po želji moći i isključiti

WhatsApp trenutno radi na uvođenju vlastitog sustava za poništavanje buke za glasovne i video pozive unutar aplikacije. Riječ je o značajki koja je još uvijek u fazi testiranja, a koju je uočio portal WABetaInfo u beta verziji aplikacije za Android.

Naime, ova bi značajka trebala automatski filtrirati neželjene zvukove iz okoline, poput glasnog prometa ili vjetra, kako bi glas korisnika bio što jasniji tijekom razgovora. Time WhatsApp očito želi unaprijediti kvalitetu komunikacije u nešto zahtjevnijim uvjetima.

Korisnici će ovu značajku moći uključiti ili isključiti putem izbornika tijekom poziva, a kako stvari za sada stoje, bit će uključena prema zadanim postavkama.

