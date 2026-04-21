WhatsApp uvodi pretplatu, no samo za dodatne funkcije

Metina platforma za razmjenu poruka WhatsApp, koju koristi više od milijarde ljudi diljem svijeta, dobila je opcionalnu pretplatu WhatsApp Plus, koja korisnicima omogućuje pristup određenim premium funkcijama. Ova novost, kako ističu iz kompanije, ne mijenja osnovno iskustvo korištenja aplikacije, koja i dalje ostaje besplatna. Pretplata je, pak, osmišljena kao dodatak za one koji žele personaliziranije sučelje i dodatne tehničke mogućnosti unutar aplikacije – slično kao što su to nedavno pokrenuli i s Instagramom.

Vizualni dodaci i sitnice

Pretplatnici na WhatsApp Plus dobit će tako pristup ekskluzivnim vizualnim i funkcionalnim dodacima, kao što su premium naljepnice ("stickeri") s posebnim efektima te mogućnost odabira jedinstvenih tema i ikona aplikacije. Osim estetskih promjena, korisnici mogu prilagoditi i zvučne obavijesti postavljanjem posebnih melodija zvona za najvažnije kontakte.

Kada je riječ o organizaciji komunikacije, nova usluga omogućuje korisniku prikačiti do 20 razgovora na vrh liste, što je značajno povećanje u odnosu na standardne postavke. Korisnicima je također dostupna prilagodba popisa razgovora putem posebnih upozorenja i tema, čime se olakšava navigacija.

2,49 eura na mjesec

Nova pretplata trenutačno je dostupna u ograničenom broju zemalja i isključivo važi za privatne korisnike WhatsAppa. Da bi ostvarili pravo na pretplatu, korisnici moraju imati aktivan račun povezan s telefonskim brojem iz podržane zemlje te se pridržavati Metinih uvjeta pružanja usluge i zajedničkih standarda.

Pretplata se može aktivirati samo na službenim verzijama aplikacije preuzetim s Google Play Storea ili Apple App Storea, a po jednom korisničkom računu moguće je imati aktivnu samo jednu pretplatu na WhatsApp Plus. Cijena pretplate varira od tržišta do tržišta, a prema prvim informacijama u Europi će iznositi 2,49 eura mjesečno.