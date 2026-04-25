X lansirao izdvojenu aplikaciju za dopisivanje, XChat

Kad je, prije tri i pol godine, Elon Musk preuzeo Twitter, njegov dugoročni plan je bio da ga pretvori u "superaplikaciju", odnosno središnje mjesto koje će obuhvaćati mnoge servise – kao što to, primjerice, čini WeChat na kineskom tržištu. Njegova ideja bila je preimenovati mrežu u X (što je tehnički provedeno ali u "narodu" novo ime nije zaživjelo), a potom od X-a učiniti "aplikaciju za sve".

Bila bi to, sanjao je Musk tada, platforma koja će nuditi klasične funkcije društvene mreže, ali i dopisivanje, mobilna plaćanja, bankovne usluge poput slanja novca prijateljima, naručivanje hrane, videokonferencije, igre, dijeljenje slika, videa, lokacija i tome slično. X je u međuvremenu postao i aplikacija za umjetnu inteligenciju, jer se kroz nju može pristupiti chatbotu Grok, a nadograđeni su i privatni razgovori, koji su zaštićeni enkripcijom.

Međutim, san o "superaplikaciji" očito ne ide kako je zamišljeno, budući da su iz X-a već – suprotno misiji – izdvojene dvije aplikacije. Prvi je bio već spomenuti Grok, a po novome tu je i XChat, samostalna aplikacija za dopisivanje. Ona ne nudi dopisivanje s bilo kime, već samo među korisnicima X-a, što je mogućnost koja je dostupna i u glavnoj aplikaciji.

Ono što XChat nudi više u odnosu na X jesu napredne opcije poput brisanja poslanih poruka, dodatna zaštita privatnosti, podrška za nestajuće poruke te mogućnost blokiranja screenshota – što su, ruku na srce, već odavno poznate i viđene mogućnosti bilo koje aplikacije za instantnu komunikaciju. XChat je trenutačno dostupan samo za iOS, no iz kompanije naglašavaju da je ovo "tek početak" i da se na rješenju za dopisivanje priprema mnogo toga novoga.

XChat is now available. — Design (@Design) April 24, 2026

Najbolji komentar ovog poteza dao je korisnik @camolNFT, upravo na X-u, napisavši da je to "aplikacija za sve" kojoj trebaju tri aplikacije za korištenje središnjeg proizvoda. Njegov "tvit" vidjelo je i lajkalo dosad pet puta više korisnika negoli onaj X-ov o lansiranju nove aplikacije.