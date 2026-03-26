Želite znati više o nekoj pjesmi? Spotify uvodi značajku koja će vam sve otkriti

Čini se da Spotify želi da korisnici ne slušaju samo pjesme, već i da bolje razumiju kako su nastale

Spotify uvodi novu značajku SongDNA koja korisnicima omogućuje detaljniji uvid u nastanak pjesama, što uključuje dodatne informacije o autorima, producentima i suradnicima koji su radili na pjesmi.

Nova opcija integrirana je unutar prikaza „Now Playing”, gdje će se na podržanim pjesmama pojaviti posebna SongDNA kartica. Putem nje korisnici mogu istražiti tko stoji iza pjesme, vidjeti koje su je glazbene reference oblikovale, uključujući sampleove i interpolacije, kao i pregledati obrade koje je možda inspirirala.

Značajka omogućuje i dodatno istraživanje za znatiželjne korisnike. Naime, klikom na pojedine autore ili producente moguće je otkriti druge izvođače s kojima su surađivali te pratiti mrežu povezanih glazbenika.

Iz Spotifyja ističu da je riječ o interaktivnom načinu razumijevanja poveznica između pjesama, izvođača, razdoblja i žanrova, čime korisnici dobivaju širi kontekst glazbe koju slušaju.

SongDNA postupno će se uvoditi globalno do kraja travnja za sve korisnike Spotify Premiuma na iOS-u i Androidu.