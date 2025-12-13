Samsung proširuje ponudu 60-vatnim punjačem za mobitele, tablete i laptope
Samsung je predstavio novi 60-vatni punjač koji najavljuje dolazak bržeg žičnog punjenja na nadolazeće Galaxyje
Prema svemu sudeći, Galaxy S26 Ultra trebao bi postati prvi Samsungov mobitel koji podržava žično punjenje brže od 45 W, a tvrtka se za to priprema predstavljanjem novog 60-vatnog punjača.
Punjač nosi jednostavan Samsung 60W Power Adapter (EP-T6010NBEGWW) i već se pojavio na Samsungovim stranicama u Europi, Južnoj Americi te dijelovima Bliskog Istoka. Ima jedan USB-C priključak i podržava Super Fast Charging 2.0, a može se pohvaliti i vrlo niskom potrošnjom u stanju mirovanja od svega 5 mW.
Podržani su standardi USB-PD (5 V, 15 V, 20 V) i PPS (5–20 V) do 3 A, dok podrške za AVS nema.
Osim za mobitele, iz Samsunga napominju da novi 60-vatni punjač može puniti i njihove tablete i laptope. Međutim, u ovom trenutku nijedan Galaxy tablet ne podržava punjenje brže od 45 W, ali to bi se moglo promijeniti s nadolazećom serijom Tab S12. S druge strane, Samsungovi laptopi podržavaju takvu brzinu punjenja.
Radi sigurnosti, punjač ima zaštitu od pregrijavanja, preopterećenja strujom i kratkog spoja, a dizajniran je i za rad s niskom razinom električnog šuma. Cijena u Europi bit će mu oko 50-ak eura, a moći će ga se kupiti isključivo u crnoj boji.