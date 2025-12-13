Samsung proširuje ponudu 60-vatnim punjačem za mobitele, tablete i laptope

Samsung je predstavio novi 60-vatni punjač koji najavljuje dolazak bržeg žičnog punjenja na nadolazeće Galaxyje

Matej Markovinović subota, 13. prosinca 2025. u 10:18
📷 Foto: Samsung


Prema svemu sudeći, Galaxy S26 Ultra trebao bi postati prvi Samsungov mobitel koji podržava žično punjenje brže od 45 W, a tvrtka se za to priprema predstavljanjem novog 60-vatnog punjača.

Punjač nosi jednostavan Samsung 60W Power Adapter (EP-T6010NBEGWW) i već se pojavio na Samsungovim stranicama u Europi, Južnoj Americi te dijelovima Bliskog Istoka. Ima jedan USB-C priključak i podržava Super Fast Charging 2.0, a može se pohvaliti i vrlo niskom potrošnjom u stanju mirovanja od svega 5 mW.

Podržani su standardi USB-PD (5 V, 15 V, 20 V) i PPS (5–20 V) do 3 A, dok podrške za AVS nema.

📷 Foto: Samsung


Osim za mobitele, iz Samsunga napominju da novi 60-vatni punjač može puniti i njihove tablete i laptope. Međutim, u ovom trenutku nijedan Galaxy tablet ne podržava punjenje brže od 45 W, ali to bi se moglo promijeniti s nadolazećom serijom Tab S12. S druge strane, Samsungovi laptopi podržavaju takvu brzinu punjenja.

Radi sigurnosti, punjač ima zaštitu od pregrijavanja, preopterećenja strujom i kratkog spoja, a dizajniran je i za rad s niskom razinom električnog šuma. Cijena u Europi bit će mu oko 50-ak eura, a moći će ga se kupiti isključivo u crnoj boji.

 



