Telemach predstavio svoj prvi 5G tablet i novi 5G Plus2 telefon s naprednim AI značajkama

Telemach je predstavio dva nova 5G uređaja u svojoj ponudi: prvi 5G tablet, Telemach 5G Tab, te pametni telefon nove generacije – Telemach 5G Pro 2, opremljen naprednim funkcijama umjetne inteligencije

Bug.hr četvrtak, 11. rujna 2025. u 18:58
Telemach 5G Tab i Telemach 5G Pro 2
Telemach 5G Tab i Telemach 5G Pro 2

Novi Telemach 5G uređaji spajaju inovaciju i pristupačnost te unaprjeđuju svakodnevno korištenje mobilnih tehnologija. Njihove snažne AI značajke i moderan dizajn pružaju pametnije, intuitivnije i besprijekorno korisničko iskustvo. Uz našu Unlimited tarifu i 99 postotnu pokrivenost populacije 5G mrežom, korisnici mogu iskoristiti sve prednosti ovih uređaja koji su dostupni po svima pristupačnoj cijeni”, izjavio je Damir Vrsajković, član Uprave i glavni direktor za razvoj proizvoda Telemacha.

Telemach 5G Tab prvi je Telemachov tablet i predstavlja idealan spoj produktivnosti i mobilnosti u pokretu. Lagan i savršen za svakodnevno korištenje, uređaj dolazi s integriranim AI značajkama, velikim kapacitetom memorije od 256 GB za potrebe cijele obitelji, snažnom baterijom od 7510 mAh te eSIM tehnologijom, a ono što ga čini savršenim suputnikom je praktična tipkovnica u obliku futrole. Ovaj dodatak Telemach 5G Tab pretvara u pravi mali prijenosni ured ili učionicu.

Telemach 5G Tab dizajniran je da odgovori preferencijama korisnika. Naime, Telemach je, u suradnji s agencijom Ipsos, na reprezentativnom uzorku i nacionalnoj razini istražio navike korisnika u Hrvatskoj kada je u pitanju tablet.

"Kriterij koji je korisnicima najvažniji prilikom odabira tableta je nedvojbeno trajanje baterije, što potvrđuje čak 88 % ispitanika. Mogućnost neograničenog spajanja na internet putem mobilne mreže važna je za 84 % ispitanika, dok je za 82 % ispitanika cijena uređaja najvažniji kriterij. Istraživanje je pokazalo i kako Hrvati tablete najviše koriste za surfanje, njih 58 %, a 22 % ispitanika tablet koristi za učenje i obrazovanje. Ovi podaci jasno pokazuju – tablet danas nije luksuz, već alat koji može unaprijediti svakodnevni život, obrazovanje i digitalnu povezanost”, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Telemach 5G Pro 2 telefon s AI funkcionalnostima prednjači u svojoj kategoriji

Najnoviji i dosad najbolji pametni telefon Telemach 5G Pro 2 donosi poboljšano korisničko iskustvo zahvaljujući snažnom procesoru, 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Uz glavnu kameru od 108 MP koja koristi umjetnu inteligenciju svaka fotografija može biti vrhunska, dok napredne AI funkcije, koje omogućuju automatski prijevod poziva i poruka u stvarnom vremenu, prevladavaju jezične barijere i korisnicima omogućavaju neograničenu povezanost. Uz eSIM podršku i još niz dodatnih funkcionalnosti, ovaj pametni telefon predstavlja izvanredan omjer cijene i mogućnosti.

“Uz predstavljene tehnološke iskorake, s Telemach 5G uređajima ulazimo u novu fazu inovacije i napretka, podižući standarde personaliziranog i inteligentnog korisničkog iskustva. AI inovacije, neograničena povezivost i pristupačne cijene odgovor su na stvarne potrebe korisnika. To je pametniji život, dostupan svima", izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha.

Uređaji su dostupni uz mobilni paket Unlimited uz 24-mjesečni ugovor – Telemach 5G Pro 2 po cijeni od 4,90 eura mjesečno, a Telemach 5G Tab po cijeni od 7,90 eura mjesečno.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi