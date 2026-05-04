Apple će dizajn za 20. obljetnicu primijeniti na iPhone Pro i Pro Max

Iako se ranije šuškalo o posebnom obljetničkom modelu iPhonea za 20. rođendan, najnovije informacije navode da to ipak neće biti slučaj. Naime, iPhone Pro i Pro Max modeli koji stižu 2027., mogli bi dobiti četverostruko zakrivljeni zaslon, o čemu smo nedavno pisali.

Riječ je o dizajnu koji su kineski proizvođači već eksperimentirali u prošlosti, ali su ga s vremenom napustili i vratili se ravnim rubovima, kakve Apple koristi već godinama. Upravo zato potencijalni zaokret prema zakrivljenim ekranima djeluje pomalo neočekivano.

Osim promjena u dizajnu, Apple navodno radi i na implementaciji kamera ispod zaslona. Ipak, nije jasno koliko je ta tehnologija blizu komercijalne primjene. Izvori navode da su veće šanse da će senzori za Face ID prvi biti skriveni ispod zaslona, dok bi prednja kamera još neko vrijeme mogla ostati vidljiva.

Za sada nema službene potvrde ovih informacija, no jasno je da Apple za 2027. godinu priprema značajniju dizajnersku promjenu kojom bi obilježio 20 godina od predstavljanja originalnog iPhonea.