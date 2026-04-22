Apple će navodno oslabiti iPhone 18 zbog rezanja troškova

Ako se nove glasine pokažu istinitima, iPhone 18 možda neće biti bolja kupnja od iPhonea 17, ponajviše zbog slabijeg SoC-a i potencijalno manje memorije

Prema novim neslužbenim informacijama iz Kine, Apple bi kod nadolazećeg iPhonea 18 mogao napraviti određene kompromise u hardveru kako bi ublažio rastuće troškove proizvodnje, ponajprije vezane uz čipove.

Naime, navodno se razmatra korištenje manje naprednog proizvodnog procesa za SoC, uz slabije specifikacije samog SoC-a te memoriju nižih performansi ili čak manjeg kapaciteta. Takve promjene značile bi da bi osnovni iPhone 18 bio bliži pristupačnijem modelu iPhone 18e nego što je to bio slučaj s prijašnjim generacijama.

Za sada nije jasno odnose li se ta potencijalna smanjenja u odnosu na aktualni iPhone 17 ili na nadolazeće Pro modele. U prvom slučaju riječ bi bila o uobičajenoj diferencijaciji unutar ponude na kakvu smo i navikli, dok bi u drugom slučaju iPhone 17 mogao ostati konkurentnija opcija nego što se očekivalo.

Podsjetimo, ranije glasine upućuju i na moguću promjenu rasporeda predstavljanja, prema kojoj bi osnovni iPhone 18 mogao stići tek na proljeće zajedno s modelom iPhone 18e, dok bi iPhone 18 Pro i iPhoe 18 Pro Max bili rezervirani za jesenski događaj.