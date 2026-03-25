Apple još nije našao rješenje za Face ID ispod zaslona

Iako se očekivalo da će Apple ukloniti Dynamic Island na iPhoneu 18 Pro, čini se da ipak nisu pronašli rješenje za staviti Face ID ispod zaslona

Apple navodno i dalje ima poteškoća s implementacijom Face ID-a ispod zaslona, zbog čega bi Dynamic Island mogao ostati i na nadolazećem iPhoneu 18 Pro i iPhoneu 18 Pro Max.

Naime, nove informacije iz Kine navode da Apple već neko vrijeme radi na tehnologija koja bi omogućila potpuno čisti zaslon bez izreza za Dynamic Island, no razvoj očito ne ide prema planu. Umjesto potpunog uklanjanja, očekuje se da će Dynamic Island biti dodatno smanjen, ali ne i nestati.

Podsjećamo da su dosadašnje glasine navodile da bi Apple mogao eliminirati Dynamic Island i ostaviti samo otvor za prednju kameru, no čini se da ta promjena još neće stići s generacijom iPhonea 18 Pro.

Pretpostavlja se da bi najveći iskorak u uklanjanju svih rupica i izreza sa zaslona trebao stići s iPhoneom 20, čime bi se ostvario pravi „full screen“ dizajn o kojem Apple sanja već godinama.