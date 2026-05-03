Apple planira promijeniti cjenovnu strategiju za iPhone 18 Pro i Pro Max

Apple bi mogao zadržati početne cijene nadolazećeg iPhonea 18 Pro i Pro Maxa kako bi ublažio dojam poskupljenja, dok bi jače konfiguracije ipak mogle biti osjetno skuplje

Matej Markovinović nedjelja, 3. svibnja 2026. u 10:45
Foto: Unsplash

Nestašica memorije i dalje je u tijeku, a proizvođači smišljaju razne načine kako zadržati postojeće cijene i ujedno preživjeti krizu. Kako navodi analitičar Jeff Pu, Apple se dosjetio zanimljive strategije koja će mu pomoći zadržati kupce, a ujedno i povećati cijene nekih modela iPhonea.

Naime, navodi se da će Apple zadržati postojeće početne cijene za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, što za, primjerice, američko tržište znači 1.099 dolara za Pro i 1.199 dolara za Pro Max model.

No, strategija će zato uključivati poskupljenje jačih konfiguracija, čime bi Apple kompenzirao povećane troškove memorije. Drugim riječima, osnovni modeli zadržali bi istu „od“ cijenu kako bi se zadržala percepcija da se ništa nije promijenilo, dok bi naprednije varijante mobitela mogle biti osjetno skuplje.

Treba imati na umu da je riječ o neslužbenim informacijama i da će novi modeli iPhonea biti predstavljeni tek u rujnu.

