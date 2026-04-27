Apple priprema iPhone za 20. obljetnicu s četverostruko zakrivljenim zaslonom

Kineski proizvođači među prvima su uveli četverostruko zakrivljene zaslone, no s vremenom su gotovo svi prešli na ravne panele. Apple, doduše, nikada nije eskperimentirao s takvom vrstom zaslona, no to će se navodno promijeniti sljedeće godine

Prvi Appleov iPhone predstavljen je u siječnju 2007. godine, a u prodaju je stigao u lipnju iste te godine. To znači da Apple sljedeće godine, 2027., slavi 20. obljetnicu iPhone, a već se dulje vrijeme „šuška“ da priprema nešto posebno za tu prigodu.

Prema novim informacijama koje je objavio kineski leaker Digital Chat Station, Apple surađuje sa Samsungom na razvoju zaslona za jubilarni iPhonea koji navodno neće imati polaziracijski sloj te će imati četverostruko zakrivljeni dizajn, pri čemu će radijus zakrivljenja biti prilagođen Appleovim specifikacijama.

U praksi to znači dvije stvari. Prvo, izbacivanje polarizacijskog sloja s Apple zaslona omogućuje tanji panel i potencijalno bolju propusnost svjetla, što može rezultirati većom svjetlinom ili manjom potrošnjom baterije. Drugo, četverostruko zakrivljeni dizajn znači da zaslon nije ravan, nego se lagano savija na sve četiri strane pa vizualno djeluje kao da “teče” preko rubova uređaja.

Zanimljivo, nakon višegodišnjeg korištenja isključivo ravnih zaslona, Apple bi ovim potezom mogao promijeniti smjer i približiti se dizajnu kakav su kineski proizvođači već ranije koristili.

Ipak, trenutno nije jasno u kojoj će mjeri zaslon prelaziti preko rubova kućišta, iako su ranije glasine spominjale mogućnost gotovo potpuno “all-screen” dizajna.