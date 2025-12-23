Apple ranije nego inače pokreće testiranje proizvodnje iPhonea 18

Ako je za vjerovati glasinama iz Kine, Apple će ubrzo započeti testiranje iPhonea 18 na linijama za masovnu proizvodnju, dok bi stvarna proizvodnja trebala započeti u prvoj polovici veljače

Matej Markovinović utorak, 23. prosinca 2025. u 15:28
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prema novim glasinama iz Kine, Apple će već početkom siječnja započeti testiranje nadolazećih modela iPhonea 18 na linijama za masovnu proizvodnju i to postupno, model po model, a sve kako bi provjerili stabilnost cjelokupnog proizvodnog procesa.

Stvarna proizvodnja trebala bi zatim započeti neposredno prije kineske Nove godine, koja 2026. godine pada na 17. veljače. Navodi se i da je proizvodna linija za iPhone 18 Pro već postavljena, kao i da sam uređaj neće donijeti toliko velike vanjske promjene koliko se trenutno nagađa.

U ovom trenutku nije u potpunosti jasno zašto bi Apple proizvodnju iPhonea 18 pokretao toliko rano u godini, pogotovo ako je rujan i dalje rezerviran za službeno predstavljanje. Više će se informacija znati tijekom sljedeće godine.

 



