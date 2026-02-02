Ayaneo otkrio koji će SoC pogoniti njihov igraći mobitel

Ayaneov Pocket Play imat će Dimensity 9300, MediaTekov SoC koji je na tržištu mobitela od 2023. godine

Matej Markovinović ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 03:33
Pocket Play 📷 Foto: Ayaneo
Pocket Play Foto: Ayaneo

Ayaneo je još u prosincu najavio svoj prvi mobitel pod nazivom Pocket Play. Kao što se tada moglo vidjeti iz objavljenih slika, radi se o igraćem mobitelu koji po dizajnu izgleda kao Sony Erricsson Experia Play iz 2011. godine.

Iako tada nisu bile predstavljene specifikacije uređaja, Ayaneo se sada „smekšao“ i otkrio više detalja. Tako je poznato da će Pocket Play pogoniti Dimensity 9300, MediaTekov SoC koji se mogao naći u flagship mobitelima tijekom 2023. i 2024. godine. Ayaneo se vjerojatno odlučio na stariji SoC prvenstveno zbog cijene, iako bi svakako bilo bolje da su se protegnuli do aktualnog Dimensityja 9500.

Još je prije rečeno da će Pocket Play imati ugrađeni D-pad, ABXY tipke te dva touchpada koja će služiti kao analogne palice. Na kućištu su smještene i L1, L2 te R1, R2 tipke, baš kao i kod prave prijenosne konzole.

Mobitel će također imati dvostruku stražnju kameru, stereo zvučnike i USB-C priključak. Moći će ga se kupiti u crnoj i bijeloj boji, a softversku stranu pokrivat će Android. Trenutno je dostupan na Kickstarteru i još uvijek nije poznato kada će ga se moći kupiti u slobodnoj prodaji.

 

