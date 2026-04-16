Cijena za Vivo X300 Ultra u Europi ide do skoro 3.200 eura

Vivov flagship za ljubitelje mobilne fotografije starta u Europi s cijenom od 2.000 eura, no u paketima s dodatnom opremom cijena skače i iznad 3.000 eura

Vivo X300 Ultra, inače prvi Vivov Ultra model dostupan izvan Kine, pojavio se u ponudi europskih trgovaca i to s poprilično visokom cijenom.

Naime, na njemačkom Amazonu moguće je naručiti Vivo X300 Ultra isključivo u konfiguraciji sa 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije po cijeni od 2.000 eura. Kupci ga mogu izabrati u zelenoj i crnoj boji.

Ako mislite da je to skupo, napomenimo da je mobitel moguće kupiti i u paketu s 400-milimetarskim telefoto ekstenderom, maskicom i gripom za 2.667 eura uz promotivni kod koji smanjuje cijenu za 268 eura. Najskuplji paket, koji uključuje i dodatni telefoto objektiv te video cage s ručkama, doseže cijenu od čak 3.166 eura.

Zanimljivo je da i najskuplji paket na papiru ima znatno višu cijenu. Uz uračunati popust od 767 eura, proizlazi da bi puna cijena bez vaučera iznosila čak 3.933 eura. Ipak, takav iznos ne treba shvatiti ozbiljno, budući da je riječ o tipičnoj maloprodajnoj praksi “napuhavanja” početne cijene kako bi se istaknuo dojam velikog popusta, dok se realna tržišna vrijednost kompleta vjerojatno i kreće oko 3.200 eura.

Na španjolskom tržištu aktivne su i promotivne ponude za prednarudžbe. Uz kupnju uređaja kupci dobivaju Photography Kit sa 100-vatnim punjačem, kao i dodatke poput kožne torbe i video cagea, čija ukupna vrijednost doseže nekoliko stotina eura.