Europski korisnici optužuju OnePlus za kršenje jamstvenih obaveza

Brojni korisnici tvrde da im je OnePlus umjesto popravka, zamjene ili povrata novca ponudio vaučere koje je teško iskoristiti

Sve veći broj korisnika OnePlusovih uređaja u Europskoj uniji posljednjih tjedana prijavljuje probleme s ostvarivanjem jamstva. Štoviše, neki su korisnici zbog toga podnijeli prijave Europskom potrošačkom centru (ECC), tvrdeći da OnePlus krši jamstvene obaveze i ima obmanjujuću poslovnu praksu.

Jedan od slučajeva koji je privukao pozornost odnosi se na korisnika koji je uz kupnju OnePlusa 13 na poklon dobio bežične slušalice OnePlus Buds 2. Nakon što su se slušalice pokvarile neposredno prije isteka jamstva, poslane su na servis, no iz OnePlusa su odgovorili da se radi o proizvodu koji je pri kraju svoga životnog ciklusa te da ga više ne mogu popraviti niti zamijeniti.

Umjesto zamjenskog proizvoda ili povrata novca, korisniku je ponuđen vaučer u vrijednosti od 199 eura za kupnju u službenoj internetskoj trgovini OnePlusa. Međutim, korisnici tvrde da je takvo rješenje često teško iskoristiti jer su brojne trgovine OnePlusa u europskim državama slabo opskrbljene, a vaučeri se uz to ne mogu primijeniti i na proizvode koji su na akciji.

Ako je za vjerovati objavama na Redditu, slična iskustva imaju i drugi korisnici iz različitih europskih zemalja. Neki navode da im je umjesto novčanog povrata također ponuđen isključivo vaučer, zbog čega smatraju da tvrtka ne ispunjava svoje obveze prema potrošačima.

Istodobno su se na društvenim mrežama pojavile glasine da bi OnePlus mogao postupno smanjivati svoje poslovanje u Europi. Kao razlozi navode se ograničena dostupnost proizvoda u službenim trgovinama, sve češći slučajevi uređaja koji se proglašavaju proizvodima na kraju životnog ciklusa te nedavne promjene u softverskoj strategiji, uključujući dodatno približavanje OxygenOS-a i ColorOS-a, o čemu smo neki dan pisali.

No, treba napomenuti da OnePlus nije službeno najavio povlačenje s europskog tržišta niti je potvrdio tvrdnje o smanjenju poslovanja.