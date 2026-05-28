Europsko tržište mobitela poraslo 2 posto, no očekuje se veliki pad do kraja godine

Podaci Omdije pokazuju i da je prosječna prodajna cijena mobitela u Europi porasla na rekordnih 580 eura

Matej Markovinović četvrtak, 28. svibnja 2026. u 08:10
📷 Foto: Bug/AI
Europsko tržište mobitela poraslo je tijekom prvog kvartala 2026. godine za 2 posto, no analitičari upozoravaju da bi ostatak godine mogao donijeti znatno lošije rezultate. Prema podacima analitičke tvrtke Omdia, u Europi je tijekom prva tri mjeseca ove godine isporučeno ukupno 33 milijuna mobitela, ne računajući pritom Rusiju.

Najveći proizvođač ponovno je postao Samsung s 12,6 milijuna isporučenih uređaja i rastom od 3 posto. Iako su flagship modeli serije Galaxy S26 stigli kasnije nego inače, tvrtki je pomogla velika popularnost povoljnijeg modela Galaxy A16 4G.

📷 Foto: Omdia
Apple je završio na drugom mjestu s 8,8 milijuna isporučenih iPhonea, što predstavlja rast od 8,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema Omdiji, snažnu potražnju ostvarili su modeli iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, dok su važnu ulogu imali i jeftiniji modeli poput iPhonea 15 i 16e.

S druge strane, Xiaomi je zabilježio pad od 15 posto te je tijekom kvartala isporučio 4,5 milijuna uređaja. Ipak, analitičari navode da su premium modeli poput Xiaomija 17 Ultre i Xiaomija 15T Pro ostvarili rekordnu potražnju.

📷 Foto: Omdia
Rast su ostvarili i Motorola te Oppo, dok je Honor zabilježio čak 60 posto veće isporuke nego godinu ranije i gotovo sustigao Oppo na europskom tržištu. Analitičari su se dotaknuli i rasta prosječne prodajne cijene mobitela. 

„Prosječna prodajna cijena mobitela u Europi porasla je na rekordnih 580 eura tijekom prvog kvartala 2026. godine. Glavni razlog tome je slabija dostupnost uređaja jeftinijih od 200 eura, koji sada čine rekordno nizak udio od samo 25 posto svih isporuka”, izjavio je Runar Bjorhovde, glavni analitičar Omdije.

📷 Foto: Omdia
No, unatoč relativnom solidnom početku godine, Omdia predviđa da će europsko tržište mobitela tijekom cijele 2026. godine pasti za 12 posto, pri čemu bi najveći pad trebao uslijediti u drugoj polovici godine.

 

