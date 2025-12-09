Evo kada bi Xiaomi 17 Ultra mogao biti predstavljen

Prema novim informacijama koje su osvanule na kineskom Weibou, Xiaomi će predstaviti svoj najnapredniji mobitel do sada već 26. prosinca

Matej Markovinović utorak, 9. prosinca 2025. u 10:07
Xiaomi 15 Ultra 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 15 Ultra Foto: Xiaomi

Već se neko vrijeme govori da bi Xiaomi 17 Ultra mogao biti predstavljen puno ranije nego njegov prethodnik, a prema novim glasinama s kineskih društvenih mreža, to bi se moglo dogoditi već 26. prosinca.

Naime, Xiaomi će početi primati rezervacije „naslijepo“ za mobitel već 15. prosinca, a one će trajati skroz do Božića, odnosno 25. prosinca. Dan kasnije, održat će događaj na kojem će predstaviti sve detalje nove Ultre, no treba imati na umu kako je ovdje riječ o kineskom predstavljanju.

Što se tiče globalnog predstavljanja, o tome i dalje nema riječi. Do sada je Xiaomi svoje Ultre na globalnu pozornicu dovodio na MWC-u u Barceloni, no budući da će se sada kinesko predstavljanje pomaknuti ranije, moguće da će se isto dogoditi i s globalnim predstavljanjem.

No, kada god da stigne na tržište, sigurno je da će Xiaomi 17 Ultra predstavljati sam vrh Xiaomijeve ponude, pogotovo kada je riječ o kamerama. Očekuje se da će ga pokretati Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi