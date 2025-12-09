Evo kada bi Xiaomi 17 Ultra mogao biti predstavljen

Prema novim informacijama koje su osvanule na kineskom Weibou, Xiaomi će predstaviti svoj najnapredniji mobitel do sada već 26. prosinca

Već se neko vrijeme govori da bi Xiaomi 17 Ultra mogao biti predstavljen puno ranije nego njegov prethodnik, a prema novim glasinama s kineskih društvenih mreža, to bi se moglo dogoditi već 26. prosinca.

Naime, Xiaomi će početi primati rezervacije „naslijepo“ za mobitel već 15. prosinca, a one će trajati skroz do Božića, odnosno 25. prosinca. Dan kasnije, održat će događaj na kojem će predstaviti sve detalje nove Ultre, no treba imati na umu kako je ovdje riječ o kineskom predstavljanju.

Što se tiče globalnog predstavljanja, o tome i dalje nema riječi. Do sada je Xiaomi svoje Ultre na globalnu pozornicu dovodio na MWC-u u Barceloni, no budući da će se sada kinesko predstavljanje pomaknuti ranije, moguće da će se isto dogoditi i s globalnim predstavljanjem.

No, kada god da stigne na tržište, sigurno je da će Xiaomi 17 Ultra predstavljati sam vrh Xiaomijeve ponude, pogotovo kada je riječ o kamerama. Očekuje se da će ga pokretati Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5.