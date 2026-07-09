Evo koliko će Googleovi Pixeli 11 koštati u Europi

Ako se navodi francuskih medija pokažu točnima, cijene Pixela 11 i Pixela 11 Pro bit će na razini prošlogodišnjih modela s 256 GB memorije, dok će Pro XL i Pro Fold poskupjeti za 100 eura

Googleova nova serija mobitela Pixel 11 bit će predstavljena 13. kolovoza točno u ponoć, a u slobodnu bi prodaju trebala stići već 20. kolovoza.

Očekuje se predstavljanje četiri modela, Pixela 11, Pixela 11 Pro, Pixela 11 Pro XL i sklopivog Pixela 11 Pro Folda. Po prvi bi puta svi modeli u osnovnoj konfiguraciji trebali dolaziti s 256 GB interne memorije, umjesto dosadašnjih 128 GB kod osnovnih verzija Pixela i Pixela Pro.

Iako Google još nije potvrdio cijene, francuski izvori su objavili koliko bi svaki od mobitela trebao koštati u Europi. Cijelu tablicu cijena prilažemo u nastavku.

Model Memorija Cijena (€) Pixel 11 256 GB 999 € Pixel 11 512 GB 1.129 € Pixel 11 Pro 256 GB 1.199 € Pixel 11 Pro 512 GB 1.329 € Pixel 11 Pro 1 TB 1.589 € Pixel 11 Pro XL 256 GB 1.399 € Pixel 11 Pro XL 512 GB 1.529 € Pixel 11 Pro XL 1 TB 1.789 € Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1.999 € Pixel 11 Pro Fold 512 GB 2.129 € Pixel 11 Pro Fold 1 TB 2.389 €

Naime, ako se ove informacije pokažu točnima, cijene Pixela 11 i Pixela 11 Pro trebale bi ostati na razini prošlogodišnjih modela s 256 GB memorije, dok će Pixel 11 Pro XL i Pixel 11 Pro Fold poskupjeti za 100 eura u svim memorijskim izvedbama.

Što se tiče boja, Pixel 11 trebao bi biti dostupan u sivoj (Light Sterling), crnoj (Midnight Haze), ružičastoj (Fuchsia) i zelenoj (Moss). Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL navodno će dolaziti u bijeloj (Light Fog), crnoj (Midnight Haze), bež (Dune) i zelenoj (Pine), dok će Pixel 11 Pro Fold biti dostupan samo u crnoj i zelenoj boji.

Ako se, pak, odlučite za model s 1 TB interne memorije, on bi trebao biti dostupan isključivo u crnoj boji.