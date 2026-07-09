Evo koliko će Googleovi Pixeli 11 koštati u Europi
Ako se navodi francuskih medija pokažu točnima, cijene Pixela 11 i Pixela 11 Pro bit će na razini prošlogodišnjih modela s 256 GB memorije, dok će Pro XL i Pro Fold poskupjeti za 100 eura
Googleova nova serija mobitela Pixel 11 bit će predstavljena 13. kolovoza točno u ponoć, a u slobodnu bi prodaju trebala stići već 20. kolovoza.
Očekuje se predstavljanje četiri modela, Pixela 11, Pixela 11 Pro, Pixela 11 Pro XL i sklopivog Pixela 11 Pro Folda. Po prvi bi puta svi modeli u osnovnoj konfiguraciji trebali dolaziti s 256 GB interne memorije, umjesto dosadašnjih 128 GB kod osnovnih verzija Pixela i Pixela Pro.
Iako Google još nije potvrdio cijene, francuski izvori su objavili koliko bi svaki od mobitela trebao koštati u Europi. Cijelu tablicu cijena prilažemo u nastavku.
|Model
|Memorija
|Cijena (€)
|Pixel 11
|256 GB
|999 €
|Pixel 11
|512 GB
|1.129 €
|Pixel 11 Pro
|256 GB
|1.199 €
|Pixel 11 Pro
|512 GB
|1.329 €
|Pixel 11 Pro
|1 TB
|1.589 €
|Pixel 11 Pro XL
|256 GB
|1.399 €
|Pixel 11 Pro XL
|512 GB
|1.529 €
|Pixel 11 Pro XL
|1 TB
|1.789 €
|Pixel 11 Pro Fold
|256 GB
|1.999 €
|Pixel 11 Pro Fold
|512 GB
|2.129 €
|Pixel 11 Pro Fold
|1 TB
|2.389 €
Naime, ako se ove informacije pokažu točnima, cijene Pixela 11 i Pixela 11 Pro trebale bi ostati na razini prošlogodišnjih modela s 256 GB memorije, dok će Pixel 11 Pro XL i Pixel 11 Pro Fold poskupjeti za 100 eura u svim memorijskim izvedbama.
Što se tiče boja, Pixel 11 trebao bi biti dostupan u sivoj (Light Sterling), crnoj (Midnight Haze), ružičastoj (Fuchsia) i zelenoj (Moss). Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL navodno će dolaziti u bijeloj (Light Fog), crnoj (Midnight Haze), bež (Dune) i zelenoj (Pine), dok će Pixel 11 Pro Fold biti dostupan samo u crnoj i zelenoj boji.
Ako se, pak, odlučite za model s 1 TB interne memorije, on bi trebao biti dostupan isključivo u crnoj boji.