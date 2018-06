Galaxy S10 bez skenera rožnice oka, ali sa FOD skenerom prsta i prepoznavanjem lica

Iako nas od Galaxyja S10 dijeli još pozamašan broj mjeseci novih glasina o njemu ne nedostaje. Svako malo na Internetu se mogu pročitati nove informacije različitih izvora o tome kakve će značajke Galaxy S10 imati, odnosno kakve neće.

Najnovije glasine govore o tome kako će Galaxy S10 imati ovisno o modelu imati 5,8-inčni (Galaxy S10), odnosno 6,3-inčni (Galaxy S10 Plus) zaslon. Dodatno, zbog velikih zaslona, Samsung je navodno odlučio izbaciti klasični zvučnik koji je do sada služio za prijenos zvuka prilikom obavljanja telefonskih poziva. Novi zaslon bi stoga trebao imati podršku za sound-emmiting OLED tehnologiju koja bi pomoću vibracija (od 100 do 8.000 Hz) trebala odraditi posao zvučnika.

Sličnu tehnologiju je imao i prvi Mi Mix mobitel, ali s tom manom što je svatko mogao čuti razgovor. Samsungova tehnologija je prema izvoru naprednija pa će razgovor moći čuti samo ona osoba koja će gornji rub zaslona imati prislonjen na uho.

Nadalje, Galaxy S10 neće imati skener rožnice oka. Umjesto njega Samsung će uvesti nove tehnologije – skener otiska prsta unutar zaslona (Fingerprint On Display) za kojeg se šuška kako će osim za skeniranje otiska prsta služiti i za očitavanje krvnog tlaka i brzinu otkucaja srca.

Ako korejski izvor raspolaže s dobrim informacijama Galaxy S10 bi trebao dobiti i tehnologiju za prepoznavanje lica. Prema izvoru Samsung na tom polju surađuje s izraelskom tvrtkom Mantis Vision koja je zadužena za izradu algoritma koji bi navedenu značajku trebao omogućiti u suradnji s 3D kamerama.