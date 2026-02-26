Galaxy S26 i S26+ bez većih nadogradnji, Europa opet dobiva Exynos

Dok se Galaxy S26 Ultra može pohvaliti nekim većim nadogradnjama, to se ne može reći i za obične modele, Galaxy S26 i Galaxy S26+

Bug.hr četvrtak, 26. veljače 2026. u 06:20
Galaxy S26 i Galaxy S26+ 📷 Foto: Samsung
Galaxy S26 i Galaxy S26+ Foto: Samsung

Samsung Galaxy S26

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,3" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.080 x 2.340 piksela, omjer 19,5:9, ~411 PPI), 1–120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita, Gorilla Glass Victus 2
Čip Exynos 2600 (2 nm, 10 jezgri)
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 512 GB interne memorije
Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS)
- 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom)
- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video)
Prednja kamera 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF)
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / Bluetooth 5.4 / NFC
Baterija 4.300 mAh / 25 W žično punjenje (PD3.0, 55% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2 Ready), 4,5 W reverzibilno bežično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2, OTG)
Dimenzije i masa 149,6 x 71,7 x 7,2 mm / 167 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8.5 (do 7 velikih Android nadogradnji)
Datum predstavljanja 25. veljače 2026.

Samsung Galaxy S26+

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,7" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, omjer 19,5:9, ~516 PPI), 1–120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita, Gorilla Glass Victus 2
Čip Exynos 2600 (2 nm, 10 jezgri)
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 512 GB interne memorije
Stražnje kamere - 50 MP (f/1.8, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS)
- 10 MP telefoto (f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom)
- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 13mm, 120°, Super Steady video)
Prednja kamera 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF)
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / Bluetooth 6.0 / NFC / Ultra Wideband (UWB)
Baterija 4.900 mAh / podrška za 45 W žično punjenje (PD3.0, 50% za 30 min), 15 W bežično punjenje (Qi2), 4,5 W reverzno bežično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2, OTG)
Dimenzije i masa 158,4 x 75,8 x 7,3 mm / 190 g
Operacijski sustav Android 16, One UI 8.5 (do 7 velikih Android nadogradnji)
Datum predstavljanja 25. veljače 2026.

Samsung je na svom Galaxy Unpackedu predstavio tri nova flagship mobitela, Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultru. Iako je Ultra daleko najpopularnija, ne valja zanemariti i ostale modele iz serije koji ove godine dobivaju blago osvježeni dizajn i blaga poboljšanja, osobito obični Galaxy S26.

Za početak, recimo odmah da Galaxy S26 i Galaxy S26+ koriste Samsungov Exynos 2600 u svim regijama osim Sjeverne Amerike, Kine i Japana. Dakle, europski korisnici ove godine mogu koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy isključivo u najskupljem modelu iz serije, Galaxy S26 Ultri.

Kad smo već kod performansi, Samsung Galaxy S26 sada dolazi s 256 GB kao osnovnom opcijom pohrane, što znači da 128 GB konačno odlazi u povijest. I osnovni i Plus model dostupni su i s 512 GB pohrane, no količina RAM-a ostaje zaključana na 12 GB. Oni koji žele više RAM-a ili 1 TB pohrane, morat će „keširati“ Ultru.

Nadalje, Galaxy S26 ima nešto veći zaslon u odnosu na svoga prethodnika, 6,3 inča, no i dalje je riječ o Full HD+ LTPO OLED panelu s frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz. S druge strane, Galaxy S26+ zadržava 6,7-inčni LTPO zaslon od 1440p koji također ima adaptivnu frekvenciju osvježavanja od 1 do 120 Hz.

Galaxy S26 i Galaxy S26+ 📷 Foto: Samsung
Galaxy S26 i Galaxy S26+ Foto: Samsung

Ljubitelji kamere nemaju se ove godine čemu veseliti, jer Galaxy 26 i Galaxy S26+ dijele istu trostruku kameru kao i prošle godine. To uključuje glavni senzor od 50 MP s f/1.8 otvorom blende i OIS-om, 10-megapikselni telefoto senzor s 3x optičkim zumom te 12-megapikselni ultraširoki senzor s f/2.2 otvorom blende.

Kad je riječ o bateriji, Galaxy S25 imao je bateriju kapaciteta skromnih 4.000 mAh, dok novi Galaxy S26 ima nešto manje skromnih 4.300 mAh. S druge strane, Galaxy S26+ ima bateriju od 4.900 mAh, isto kao i prošle godine. Što se tiče punjenja, Galaxy S26+ ostaje na 45-vatnom žičnom punjenju, ali zato dobiva blago ubrzanje bežičnog punjenja na 20 W. Galaxy S26, pak, ostaje na istih 25-vatnih žičnih i 15-vatnih bežičnih.

Budući da se Samsung i ove godine fokusirao najviše na AI, tu je tako hrpetina poboljšanih AI značajki kao što su Now Nudge, Now Brief uz Personal Dana Engine, Call Screening, Audio Eraser, Auto Framing i tako dalje. Softversku stranu inače pokreće One UI 8.5 temeljen na Androidu 16, a softverska podrška je dugih 7 godina. Dakle, ovi mobiteli bi se trebali ažurirati do Androida 23.

Galaxy S26 i Galaxy S26+ 📷 Foto: Samsung
Galaxy S26 i Galaxy S26+ Foto: Samsung

Galaxy S26 i Galaxy S26+ već se mogu prednaručiti, dok će u slobodnoj prodaji biti dostupni od 11. ožujka. Početna verzija Galaxyja S26 koštat će 1.000 eura, dok će ona s 512 GB memorije biti 1.200 eura. Galaxy S26+ startat će od 1.250 eura, dok će inačica s 512 GB biti 1.450 eura. Mobiteli se mogu kupiti u crnoj, ljubičastoj, svijetloplavoj i bijeloj boji.

