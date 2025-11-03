Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra dobit će bolje kamere i veće baterije

Kako se bliži kraj godine, tako se sve više priča o novim modelima Galaxyja S26. Najnovije glasine navode da će svaki model dobiti nadogradnju kamere i veću bateriju

Svi modeli iz Samsungove nadolazeće serije flagshipa Galaxy S26 mogli bi dobiti značajne nadogradnje kamera i baterije.

Najskuplji model u seriji, Galaxy S26 Ultra navodno će zadržati 6,9-inčni M14 OLED zaslon, ali s novom AI funkcijom privatnosti koja skriva sadržaj od pogleda sa strane. O tome se počelo govoriti još početkom prošlog mjeseca, a ako to niste popratili, radi se o funkciji koja će smanjiti svjetlinu zaslona i sakriti osjetljive informacije kada ste, primjerice, u dizalu ili u javnom prijevozu.

Glavna, ultraširoka i 5x telefoto kamera na novoj Ultri ostaju istih rezolucija (200 MP, 50 MP i 50 MP), ali će glavna i ultraširoka biti dodatno unaprijeđene. Uz to, baterija će konačno narasti, ali ne drastično, već samo na sada već skromnih 5.400 mAh.

Što se tiče Galaxyja S26+, on donosi veće promjene. Glavni senzor raste na 1/1,3 inča, ultraširoka kamera skače na 50 MP, dok će 10-megapikselnu telefoto kameru zamijeniti nova od 12 MP. Iako to nije izričito navedeno, pretpostavlja se da će S26+ preuzeti ultraširoku i telefoto kameru iz aktualne Galaxy S25 Ultre. Baterija bi mu trebala biti 4.900 mAh.

Osnovni Galaxy S26 dobit će iste nadogradnje kamera kao S26+, uz veću bateriju od 4.200 ili 4.300 mAh. Glasine također spominju novi, tanji Galaxy S26 model koji bi veličinom stajao između standardne i Plus verzije, sa 6,6-inčnim zaslonom, tri 50-megapikselne kamere i baterijom od oko 4.300 mAh.

Cijela će serija mobitela koristiti Exynos 2600 u Europi, dok će u nekim drugim dijelovima svijeta dobiti poželjniji Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Samsungovi novi flagshipi bit će predstavljeni početkom sljedeće godine.