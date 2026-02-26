Galaxy S26 Ultra donosi pojačani Snapdragon i zaslon koji skriva sadržaj od znatiželjnih pogleda

Samsungov najjači mobitel do sada, Galaxy S26 Ultra, stiže kao zrelija verzija Ultre na kakvu smo već godinama navikli, uz neke zanimljive nadogradnje poput Privacy Displaya

SPECIFIKACIJE Samsung Galaxy S26 Ultra Ekran 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X (1.440 x 3.120 piksela, ~500 PPI), 120 Hz, HDR10+, vršna svjetlina 2.600 nita, Corning Gorilla Armor 2, DX anti-reflektivni premaz Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm, 8 jezgri – 2x 4,74 GHz + 6x 3,62 GHz), Adreno 840 RAM / Memorija 12 GB 256 GB / 12 GB 512 GB / 16 GB 1 TB (UFS 4.x, bez microSD utora) Stražnje kamere 200 MP (f/1.4, 24 mm, multi-directional PDAF, OIS)

10 MP telefoto (f/2.4, PDAF, OIS, 3x optički zoom)

50 MP periskopski telefoto (f/2.9, 111 mm, PDAF, OIS, 5x optički zoom)

50 MP ultraširoka (f/1.9, 120°, dual pixel PDAF, Super Steady video) Prednja kamera 12 MP (f/2.2, 26 mm, Dual Pixel PDAF) Povezivost GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / UWB Baterija 5.000 mAh / 60 W žično punjenje (PD3.0, 75% za 30 min) / 25 W bežično punjenje (Qi2.2) / 4,5 W obrnuto bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2, OTG) Dimenzije i masa 163,6 x 78,1 x 7,9 mm / 214 g Operacijski sustav Android 16, One UI 8.5 (do 7 velikih Android nadogradnji) Datum predstavljanja 25. veljače 2026.

Samsung je konačno predstavio svoju novu flagship seriju mobitela, Galaxy S26, a perjanica cijele serije, Galaxy S26 Ultra, dobiva poboljšanja koja bi neke korisnike starijih Ultri mogla natjerati na nadogradnju

Za početak, Galaxy S26 Ultra nešto je tanja i lakša u usporedbi s prethodnikom, a umjesto titanskog okvira sada ima aluminijski. Budući da se i Apple riješio titanija s modelima iPhonea 17 Pro, odluka Samsunga zapravo ni ne čudi. Iako se aluminij u prošlosti pokazao dovoljno čvrstim za svakodnevnu upotrebu, titanij je ipak materijalno tvrđi i otporniji na ogrebotine, ali je i skuplji te teži za obradu.

Foto: Samsung

S prednje strane nema puno vizualnih promjena. Tu je 6,9-inčni LTPO AMOLED zaslon QHD+ rezolucije s adaptivnom frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Vršna lokalna svjetlina ide do 2.600 nita, kao i kod S25 Ultre, a zaslon je zaštićen Corningovim Gorilla Armor 2 staklom, dok stražnju stranu štiti Gorilla Glass Victus 2.

Najveća novost kod zaslona je Privacy Display, tehnologija koja zatamnjuje dijelove zaslona kada se uređaj gleda pod kutom. Riječ je rješenju koje omogućuje zatamnjivanje pojedinih piksela tako da sa strane izgledaju crno, slično kao što to rade i pojedina zaštitna stakla. To bi trebalo biti korisno u javnom prijevozu i drugim situacijama kada želite spriječiti nepoželjne poglede preko ramena. Funkcija inače radi u kombinaciji sa softverom pa može zatamniti obavijesti, skočne prozore i unos lozinki. Kome to smeta, može u potpunosti isključiti.

Foto: Samsung

Za razliku od ostalih modela iz Galaxy S26 serije, Galaxy S26 Ultra u svim regijama dolazi s dodatno pojačanim Qualcommovim Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy SoC-om. Osnovna verzija s 256 GB i model s 512 GB imaju 12 GB RAM-a, dok varijanta s 1 TB memorije dolazi sa 16 GB RAM-a, ali je ona, naravno, najskuplja.

Što se tiče kamera, tu nema puno promjena. Glavni 200-megapikselni senzor ostaje isti, ali sada ima širi otvor blende f/1.4, za koji Samsung kaže da sada hvata 47 posto više svjetla. U praksi bi se to trebalo primijetiti pri snimanju u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Tu je i telefoto kamera od 10 MP s 3x optičkom zumom ima nešto manji senzor u odnosu na S25 Ultru, dok 50-megapikselni telefoto senzor s 5x zumom ima širi otvor blende f/2.0. Ultraširoka kamera od 50 MP ostaje ista kao i prošle godine.

Na žalost korisnika, kapacitet baterije ostaje 5.000 mAh, kao i kod prethodnih Ultri, no barem je punjenje nešto brže. Naime, Galaxy S26 Ultra sada podržava 60-vatno žično, što bi, prema internim testovima Samsunga, trebalo omogućiti punjenje od 0 do 75 posto za 30 minuta. Podržano je i bežično punjenje do 25 W putem kompatibilnih Qi 2 punjača te 4,5-vatno obrnuto bežično punjenje. Ako to više i moramo spominjat, punjača u kutiji – nema.

Foto: Samsung

Sa softverske strane, Galaxy S26 Ultra dolazi s One UI-om 8.5 temeljenim na Androidu 16 te brojnim Galaxy AI značajkama. Od njih se posebice ističe Photo Assist koji omogućuje brzo uređivanje i poboljšavanje fotografija unutar Samsungove galerije. Tu je i značajka Creative Studio za izradu prilagođenih naljepnica, čestitki i pozadina iz fotografija ili skica, a Audio Eraser sada podržava i third party aplikacije poput YouTubea, Netflixa i Instagrama te može smanjiti pozadinsku buku i izdvojiti glasove.

Nadalje, Call Screening filtrira dolazne pozive, javlja se umjesto korisnika i prikazuje transkript razgovora na zaslonu. Now Nudge nudi kontekstualne prijedloge ovisno o tome što radite na mobitelu, dok Now Brief koristi informacije iz obavijesti, poruka i e-mailova kako bi na početnom zaslonu prikazao relevantne sažetke i prečace.

Galaxy S26 Ultra bit će dostupan u crnoj, ljubičastoj, svijetloplavoj i bijeloj boji. Osnovni model s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije kreće od 1.450 eura. Verzija s 12 GB RAM-a i 512 GB stoji 1.650 eura, dok najjači model sa 16 GB RAM-a i 1 TB memorije košta 1.950 eura. Prednarudžbe su već započele, a službena prodaja kreće 11. ožujka.