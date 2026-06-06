Galaxy Z Flip 8 imat će Exynos i Snapdragon, ovisno o tržištu

Samsung bi kod nadolazećeg Galaxy Z Flipa 8 mogao ponovno primijeniti strategiju korištenja dva različita SoC-a, ovisno o tržištu na kojem se uređaj prodaje. Tako barem tvrdi novi izvještaj korejskog leakera koji navodi da će se u Flip 8 ugrađivati i Samsungov Exynos 2600 te Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Iako se već ranije spominjalo da će Galaxy Z Flip 8 pokretati Exynos 2600, najnovije informacije navode da Samsung ipak neće u potpunosti odustati od Qualcommovih rješenja. Koju će verziju korisnici dobiti ovisit će o regiji, a ako se ponovi praksa iz prethodnih godina, tržišta poput Sjeverne Amerike vjerojatno će dobiti model sa Snapdragonom, dok ćemo mi u Europi dobiti verziju s Exynosom.

Prema istom izvoru, jedan od razloga za takvu odluku mogla bi biti visoka cijena proizvodnje Exynosa 2600. Navodno je Qualcomm iskoristio situaciju te Samsungu ponudio povoljnije uvjete nabave svojih SoC-ova, što je utjecalo na odluku o podjeli proizvodnje između dviju platformi.

Osim promjena ispod poklopca, Galaxy Z Flip 8 navodno će biti tanji i lakši od svog prethodnika. S druge strane, značajnije nadogradnje kamera za sada se ne očekuju, kao ni promjene po pitanju kapaciteta baterije i brzine punjenja.