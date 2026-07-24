Galaxy Z Fold 8 i Flip 8 dobivaju novi alat za lakši prijelaz s iPhonea

Google je objavio da je nadograđeni alat Android Switch za prijelaz s iPhonea na Android sada dostupan na najnovijim Samsungovim sklopivim mobitelima, Galaxy Z Foldu 8, Galaxy Z Foldu 8 Ultra i Galaxy Z Flipu 8.

Riječ je o poboljšanoj verziji alata predstavljenoj tijekom ovogodišnjeg Android Showa I/O Edition koja korisnicima omogućuje jednostavniji prijenos podataka s iPhonea na uređaje koji koriste Android 17.

Osim na Samsungovim novim sklopivim mobitelima, nadograđeni Android Switch postupno stiže i na Pixel 8, Pixel 9 i Pixel 10 uređaje s Androidom 17. Google pritom navodi da korisnici Pixela 6 i Pixela 7 neće dobiti novu verziju alata, dok će podrška za dodatne Android uređaje biti uvedena tijekom sljedećih mjeseci.

Inače, nova verzija Android Switcha podržava prijenos znatno šireg raspona podataka nego dosad. Uz Google račun, moguće je prenijeti lozinke i pristupne ključeve (passkeys), podatke aplikacija, spremljene Wi-Fi mreže, alarme, postavke uređaja, raspored početnog zaslona, povijest iMessage razgovora, glasovne bilješke, eSIM profile, povijest WhatsApp razgovora te druge korisničke podatke.