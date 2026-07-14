Globalne isporuke mobitela u padu, ali Samsung i Apple povećavaju svoj udio

Analitičari navode da rast cijena komponenti i dalje snažno pogađa tržište mobitela, a unatoč padu isporuka, Samsung i Apple uspjeli su dodatno ojačati svoje pozicije

Globalno tržište mobitela zabilježilo je pad u drugom kvartalu ove godine, no unatoč tome, Samsung i Apple uspjeli su povećati svoj tržišni udio.

Prema najnovijim podacima analitičke kuće Omdia, isporuke mobitela u razdoblju od travnja do lipnja pale su za 4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Analitičari kao glavni razlog navode dugotrajnu krizu na tržištu memorijskih čipova, koja je povećala cijene ključnih komponenti te posljedično i samih uređaja.

Foto: Omdia

Najveći dobitnik u svemu ovome bio je Samsung, koji je povećao tržišni udio s 20 na 22 posto i zadržao vodeću poziciju. Apple je također ostvario rast, sa 16 na 20 posto, čime se dodatno približio svom glavnom, južnokorejskom konkurento.

Prema Omdiji, Samsung je profitirao u cjenovno pristupačnijem segmentu nakon što su kineski proizvođači smanjili broj modela u ponudi i podigli cijene. Apple je, s druge strane, ostvario svoj najbolji drugi kvartal do sada zahvaljujući seriji iPhonea 17 te odluci da ne povećava cijene mobitela.

Foto: Omdia

Najveći pad prodaje zabilježen je među mobitela čija je cijena niža od 400 američkih dolara. Omdijin glavni analitičar Runar Bjorhovde ističe kako je upravo riječ o segmentu s najvećim ograničenjima u opskrbi, najmanjim profitnim maržama i najvećom osjetljivošću kupaca na promjene cijena.

"Memorija i pohrana sada čine više od 60 posto ukupnog troška proizvodnje povoljnijih uređaja te više od 30 posto kod premium modela. Iako su upravo memorija i pohrana najveći izazov za proizvođače, one nisu jedini problem. Dodatni pritisak stvaraju i nova uska grla u opskrbnom lancu poluvodiča, primjerice u proizvodnim pogonima, što dodatno povećava troškove", objašnjava Bjorhovde.

Foto: Omdia

Omdia na kraju upozorava da bi pad prodaje mogao biti još izraženiji u trećem i četvrtom kvartalu jer bi kupci zbog poskupljenja mogli češće birati jeftinije mobitele.