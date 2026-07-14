Globalne isporuke mobitela u padu, ali Samsung i Apple povećavaju svoj udio
Analitičari navode da rast cijena komponenti i dalje snažno pogađa tržište mobitela, a unatoč padu isporuka, Samsung i Apple uspjeli su dodatno ojačati svoje pozicije
Globalno tržište mobitela zabilježilo je pad u drugom kvartalu ove godine, no unatoč tome, Samsung i Apple uspjeli su povećati svoj tržišni udio.
Prema najnovijim podacima analitičke kuće Omdia, isporuke mobitela u razdoblju od travnja do lipnja pale su za 4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Analitičari kao glavni razlog navode dugotrajnu krizu na tržištu memorijskih čipova, koja je povećala cijene ključnih komponenti te posljedično i samih uređaja.
Najveći dobitnik u svemu ovome bio je Samsung, koji je povećao tržišni udio s 20 na 22 posto i zadržao vodeću poziciju. Apple je također ostvario rast, sa 16 na 20 posto, čime se dodatno približio svom glavnom, južnokorejskom konkurento.
Prema Omdiji, Samsung je profitirao u cjenovno pristupačnijem segmentu nakon što su kineski proizvođači smanjili broj modela u ponudi i podigli cijene. Apple je, s druge strane, ostvario svoj najbolji drugi kvartal do sada zahvaljujući seriji iPhonea 17 te odluci da ne povećava cijene mobitela.
Najveći pad prodaje zabilježen je među mobitela čija je cijena niža od 400 američkih dolara. Omdijin glavni analitičar Runar Bjorhovde ističe kako je upravo riječ o segmentu s najvećim ograničenjima u opskrbi, najmanjim profitnim maržama i najvećom osjetljivošću kupaca na promjene cijena.
"Memorija i pohrana sada čine više od 60 posto ukupnog troška proizvodnje povoljnijih uređaja te više od 30 posto kod premium modela. Iako su upravo memorija i pohrana najveći izazov za proizvođače, one nisu jedini problem. Dodatni pritisak stvaraju i nova uska grla u opskrbnom lancu poluvodiča, primjerice u proizvodnim pogonima, što dodatno povećava troškove", objašnjava Bjorhovde.
Omdia na kraju upozorava da bi pad prodaje mogao biti još izraženiji u trećem i četvrtom kvartalu jer bi kupci zbog poskupljenja mogli češće birati jeftinije mobitele.