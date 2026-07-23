HMD predstavio Nokiju 123 Shield, klasični mobitel s baterijom koja traje skoro 20 dana

Nova Nokia 123 Shield namijenjena je korisnicima koji žele jednostavan mobitel za pozive i poruke, uz povećanu otpornost na vodu i prašinu

Matej Markovinović četvrtak, 23. srpnja 2026. u 20:44
Nokia 123 Shield 📷 Foto: HMD
Nokia 123 Shield Foto: HMD

HMD je predstavio Nokiju 123 Shield, klasični mobitel namijenjen korisnicima koji od uređaja ne traže pametne funkcije, već čistu klasiku. Tvrtka ga opisuje kao svoj najpovoljniji model otporan na vodu i prašinu, a posebno ga preporučuje osobama koje rade na otvorenom.

Iako HMD u službenim specifikacijama ne navodi IP certifikat, u napomeni na svojim internetskim stranicama ističe da uređaj ispunjava zahtjeve standarda IP65 prema normi IEC 60529. To znači da je otporan na prodor prašine te mlazove vode, a prema proizvođaču može izdržati kišu, prskanje vodom, pijesak i prašinu.

Nokia 123 Shield 📷 Foto: HMD
Nokia 123 Shield Foto: HMD

Kućište je dodatno prilagođeno radu u zahtjevnijim uvjetima. Konkretnije, bočne strane imaju protukliznu teksturu za sigurniji hvat, dok gumene brtve štite USB-C priključak i 3,5-milimetarski ulaz za slušalice od prašine i vlage. HMD navodi i da je Nokia 123 Shield optimizirana za kvalitetnije telefonske pozive u odnosu na druge 2G modele iz ponude, poput Nokije 105. Tvrtka tvrdi da uređaj ostvaruje stabilniji signal, što bi trebalo rezultirati jasnijim razgovorima i pouzdanijom povezivošću.

Što se tiče specifikacija, mobitel pogoni Unisoc SC6531E, uz 4 MB RAM-a i 4 MB interne memorije, koja se može proširiti microSD karticom kapaciteta do 32 GB. Mobitel koristi operativni sustav S30+, a opremljen je 2,4-inčnim QVGA zaslonom. Na stražnjoj strani nalazi se QVGA kamera s LED bljeskalicom koja može poslužiti i kao svjetiljka. HMD pritom ističe da je bljeskalica tri puta snažnija od one ugrađene u Nokiju 110.

Nokia 123 Shield 📷 Foto: HMD
Nokia 123 Shield Foto: HMD

Autonomiju osigurava izmjenjiva baterija kapaciteta 1.750 mAh koja se puni putem USB-C priključka. Prema navodima proizvođača, mobitel može izdržati do 19 dana u stanju pripravnosti, dok tijekom neprekidnih telefonskih razgovora nudi do 27,9 sati rada s jednim punjenjem. Među ostalim značajkama nalaze se podrška za dvije SIM kartice, FM radio koji radi sa žičnim i bežičnim slušalicama te standardni 3,5-milimetarski priključak za slušalice.

Nokia 123 Shield dolazi u zelenoj i ljubičastoj boji. HMD još nije objavio službenu cijenu, no uređaj se već pojavio u ponudi više trgovaca u Bugarskoj po cijeni od oko 35 eura, dok u Grčkoj stoji oko 40 eura.

 

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