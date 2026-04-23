Honor 600 i 600 Pro ciljaju na flagship segment, a tu ambiciju prate i visokim cijenama

Honor 600 i 600 Pro izlaze iz okvira srednjeg ranga i koketiraju s flagship segmentom, uz cijene više nego kod prethodnika

SPECIFIKACIJE

Honor 600 Honor 600 Pro Ekran 6,57" AMOLED (1.264 x 2.728, 19,5:9, ~458 PPI), 120 Hz, 1B boja, 3.840 Hz PWM, HDR Vivid, do 8.000 nita (vršna) 6,57" AMOLED (1.264 x 2.728, 19,5:9, ~458 PPI), 120 Hz, 1B boja, 3.840 Hz PWM, HDR Vivid, do 8.000 nita (vršna) Čip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB Stražnje kamere - 200 MP (f/1.9, 1/1.4", PDAF, OIS)

- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 112°) - 200 MP (f/1.9, 1/1.4", PDAF, OIS)

- 50 MP telefoto (f/2.8, 3,5x optički zoom)

- 12 MP ultraširoka (f/2.2, 112°) Prednja kamera 50 MP (f/2.0) 50 MP (f/2.0) Povezivost 5G / Wi-Fi 6/7 / Bluetooth 5.4 / NFC / IR 5G / Wi-Fi 6/7 / Bluetooth 6.0 / NFC / IR Baterija 6.400 mAh (EU), 80 W (žično), 27 W reverzibilno 6.400 mAh, 80 W (žično), 50 W (bežično), 27 W reverzibilno Konektor za slušalice Ne Ne Vrsta USB konektora USB-C (2.0, OTG) USB-C (2.0, OTG) Dimenzije i masa 156 x 74,7 x 7,8 mm / 190 g 156 x 74,7 x 7,8 mm / 200 g Operacijski sustav Android 16, MagicOS 10 Android 16, MagicOS 10 Datum predstavljanja 22. travnja 2026. 22. travnja 2026.

Dok su prošlogodišnji Honor 500 i 500 Pro bili ekskluzivni za kinesko tržište, to neće biti slučaj s Honorom 600 i 600 Pro koji stižu na globalno tržište, pa tako i na hrvatsko.

Oba modela mogu se pohvaliti osvježenim dizajnom s očitim utjecajem iPhonea 17 Pro, što će se u stvarnosti vjerojatno svidjeti većini kupaca. Oba također imaju 6,57-inčne AMOLED zaslone rezolucije 2.728 x 1.264 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz, uz značajke za zaštitu očiju poput PWM zatamnjenja od 3.840 Hz i hardverskog smanjenja plavog svjetla. Spomenimo i maksimalnu HDR svjetlinu koja ide do visokih 8.000 nita.

Honor 600 pogoni Snapdragon 7 Gen 4 uz do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, što ga smješta u višu srednju klasu i čini više nego dovoljnim za svakodnevne zadatke, multitasking i igranje. S druge strane, Honor 600 Pro koristi snažniji Snapdragon 8 Elite pa donosi osjetno bolje performanse u zahtjevnijim aplikacijama, igrama i obradi fotografija, ali će zato biti i skuplji.

Kad je riječ o kamerama, Honor 600 Pro ima jasnu prednost zahvaljujući dodatnoj 50-megapikselnoj periskopskoj telefoto kameri s 3,5x optičkim zumom.. Oba modela dijele glavnu kameru od 200 MP (1/1,4”), koja bi trebala pružiti visoku razinu detalja i dobre rezultate u slabijem osvjetljenju, kao i 12-megapikselnu ultraširoku kameru za šire kadrove. Tu je i ista prednja kamera od 50 MP, što znači da razlike u fotografiranju dolaze primarno iz dodatnog telefoto senzora na Pro modelu.

Europske verzije dolaze s nešto manjim baterijama kapaciteta 6.400 mAh, dok su za azijsko tržište predviđene veće baterije od 7.000 mAh. Bez obzira na regiju, oba modela podržavaju brzo žično punjenje od 80 W, što bi trebalo omogućiti vrlo brzo nadopunjavanje baterije, kao i reverzibilno žično punjenje do 27 W za napajanje drugih uređaja. Honor 600 Pro ima još i mogućnost 50-vatnog bežičnog punjenja.

Oba uređaja dolaze s MagicOS 10 temeljenim na Androidu 16, uz Honorov AI paket i novu značajku AI Image to Video 2.0 za generiranje videa izravno na uređaju. Tu je i posebna AI tipka koja se može prilagoditi za brzo pokretanje različitih AI funkcija. Uz to, oba modela imaju i IP69K certifikat otpornosti, što znači visoku razinu zaštite od prašine i vode, uključujući i otpornost na snažne mlazove pod visokim tlakom.

Iako i jedan i drugi model očito ciljaju na viši rang nego što je to prije bio slučaj s ovom serijom, neki možda neće biti presretni s cijenama. Iako one još nisu potvrđene za hrvatsko tržište, poznato je da Honor 600 na pojedinim europskim tržištima starta od 650 eura, dok Honor 600 Pro košta čak 1.000 eura.

Međutim, kako to i inače biva kod Honorovih novih mobitela, tako će se i ovi najvjerojatnije moći kupiti uz neke popuste za prednarudžbe. Primjerice, na nekim se europskim tržištima Honor 600 nudi uz kupon za 150 eura popusta, a Honor 600 Pro stiže s kuponom za 200 eura popusta.

Oba uređaja dolaze u crnoj, zlatno-bijeloj i narančastoj boji.