Honor 600 i 600 Pro stigli na hrvatsko tržište, poznate cijene i pogodnosti za prve kupce

Novi Honorovi modeli ciljaju na viši, premium segment, uz Snapdragon SoC-ove, velike AMOLED zaslone od 120 Hz i brzo punjenje do 80 W

Honor je u Opatiji predstavio Honor 600 i Honor 600 Pro, mobitele fokusirane na AI funkcije, naprednu mobilnu fotografiju i dugotrajnu autonomiju baterije.

Naime, kao što smo još mogli vidjeti iz globalnog predstavljanja, najveći naglasak stavljen je na AI funkcije za obradu fotografija i videa. Honor tako navodi da serija 600 koristi sustav AI Image to Video 2.0 koji omogućuje generiranje kratkih video sekvenci iz fotografija uz tekstualne upute, dok AI Photos Agent omogućuje uređivanje fotografija glasovnim naredbama.

Na području fotografije, oba modela donose 200-megapikselnu glavnu kameru za noćno snimanje, uz AI sustave za poboljšanje detalja, boja i stabilizacije slike. Pro model dodatno nudi naprednije portretne i zoom mogućnosti, uključujući SuperMoon 2.0 za fotografiranje Mjeseca.

Honor posebno ističe bateriju kapaciteta 6.400 mAh u oba modela, za koju tvrdi da omogućuje do dva dana korištenja. Honor 600 i 600 Pro podržavaju 80-vatno brzo punjenje, dok Pro model donosi i 50-vatno bežično punjenje, što ga postavlja tik uz flagshipe konkurenata.

Oba mobitela također su opremljena 6,57-inčnim zaslonom vršne svjetline u HDR načinu rada do visokih 8.000 nita, uz podršku za frekvenciju osvježavanja od 120 Hz i IP68/IP69 certifikate otpornosti na vodu i prašinu.

Što se tiče performansi, Honor 600 koristi Snapdragon 7 Gen 4, dok Honor 600 Pro pogoni Snapdragon 8 Elite. Tvrtka ističe i dodatnu integraciju s Appleovim ekosustavom putem značajke OneHop, koja omogućuje sinkronizaciju obavijesti i dijeljenje datoteka između Honorovih uređaja, iPhonea i Mac računala.

Novi Honorovi modeli dostupni su kod ovlaštenih maloprodajnih partnera po

cijeni od 649 eura za model Honor 600 u narančastoj i crnoj boji te 999 eura za model Honor 600 Pro u zlatno-bijeloj i crnoj varijanti.

Kupci koji od 7. svibnja do 7. lipnja 2026. kupe modele Honor 600 ili Honor 600 Pro moći će ostvariti i dodatne promotivne pogodnosti, uključujući 80-vatni punjač i dodatnu opremu. Više informacija o promociji dostupno je ovdje.