Honor 600 i 600 Pro uskoro stižu na tržište s poboljšanim kamerama i novim dizajnom

Novi Honorovi mobiteli srednjeg ranga imat će novi dizajn, AI značajke i poboljšane kamere. No, iako je Honor započeo s najavama, datum predstavljanja još nije poznat

Honor je započeo s najavama za nadolazeće mobitele srednjeg ranga, Honor 600 i Honor 600 Pro, pri čemu u prvi plan stavlja „kameru nove generacije“. Kampanja je za sada pokrenuta u Maleziji, gdje je objavljena i posebna stranica posvećena novim uređajima.

Iako još nema puno detalja, Honor kroz svoje najave ističe tri glavne značajke - „Next Design“, „Next AI“ i „Next-Gen Camera“. Prema ranije procurjelim informacijama, dizajn bi mogao biti sličan iPhoneu 17 Pro i iPhoneu 17 Pro Max, što je vidljivo i po narančastoj boji, dok se pod „Next AI“ najvjerojatnije krije uvođenje posebne AI tipke na kućištu.

Osim toga, dosadašnje glasine navode i da bi oba modela mogla imati glavnu kameru od čak 200 MP, dok je osnovni model već viđen na testiranju Geekbencha sa Qualcommovim Snapdragonom 7 Gen 4.

Uz promotivne materijale, Honor je objavio i kratki teaser video, no službeni datum predstavljanja za sada nije otkriven. Također, iako službene potvrde zasad nema, za očekivati je da će Honor 600 i Honor 600 prostići i na europsko tržište. Honor sa svojim mobitelima srednjeg ranga često prakticira ciklus u kojem svaku drugu generaciju aktivnije plasira u Europu, pa bi i ovi uređaji mogli slijediti taj obrazac.