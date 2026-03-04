Honor i ARRI najavili suradnju na kamerama za mobitele

Honor nije otkrio tehničke detalje ni točne mogućnosti kamera koje će razviti u suradnji s ARRI-jem, ali su jasno rekli da žele ponuditi korisnicima mogućnosti profesionalne filmske kamere

Honor je na ovogodišnjem MWC-u u Barceloni najavio suradnju s njemačkom tvrtkom ARRI. Kako navode, cilj partnerstva je unaprijediti video mogućnosti mobitela i približiti ih kvaliteti kakvu danas nude profesionalne filmske kamera.

Za one koji nisu upoznati s ARRI-jem, riječ je o proizvođaču filmske opreme osnovanom 1917. godine. Proizvode profesionalne filmske kamere, objektive, rasvjetu i opremu za postprodukcij, a tijekom godina su osvojili i 20 znanstvenih i tehničkih nagrada koje dodjeljuje Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

„Naš je cilj donijeti istinsku filmsku estetiku u mobilnu fotografiju i video, prirodne boje, nježne prijelaze svjetline i osjećaj dubine koji vjerno prenosi način na koji bi se priče trebale gledati. Kreatori bi trebali moći bez poteškoća prijeći s mobilnog snimanja na profesionalne postprodukcijske procese“, poručili su iz ARRI-ja.

Prvi mobitel koji će prikazati rezultate ove suradnje bit će Honor Robot Phone, čije se predstavljanje očekuje kasnije tijekom ove godine.