Honor Magic 8 Lite ima bateriju od čak 7.500 mAh i zaslon koji ide do 6.000 nita

Uz Honor Magic 8 Pro, europski će korisnici uskoro moći kupiti i jeftiniji Magic 8 Lite koji se može pohvaliti velikom baterijom i svijetlim zaslonom

SPECIFIKACIJE Ekran 6,79" AMOLED (1.200 x 2.640, ~427 PPI), 120 Hz, 6.000 nita Čip Snapdragon 6 Gen 4 (8 jezgri) RAM / Memorija 8 GB / 256 GB ili 8 GB / 512 GB Stražnje kamere - 108 MP (f/1.8, 1/1.67", PDAF, OIS

- 5 MP ultraširoka (f/2.2) Prednja kamera 16 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 5.2 Baterija 7.500 mAh / 66 W žično (7.5 W reverzibilno) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161,9 × 76,1 × 7,8 mm / 189 g Operacijski sustav MagicOS 9, Android 15

Honor je još u listopadu predstavio svoju novu seriju flagship mobitela, Magic 8, koja je sada dobila još jednog člana. Radi se o najjeftinijem modelu iz serije, Magicu 8 Lite, koji će se na našem tržištu vjerojatno pozicionirati kao dobar izbor za one koji traže mobitel dobrog omjera cijene i kvalitete.

Naime, Magic 8 Lite dizajnom ne odskače puno od prijašnjih modela, ali promjena itekako ima, pogotovo kod sustava kamere o kojima ćemo više u nastavku teksta. S prednje strane krasi ga veliki, 6,79-inčni OLED zaslon rezolucije 1.200 x 2.640 s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, PWM zatamnjenjem od 3.840 Hz i vršnom svjetlinom od čak 6.000 nita.

Rubovi oko zaslona relativno su tanki, što mobitelu daje na premium osjećaju u ruci. Budući da Honor sličnu filozofiju ima i kod svojih jeftinijih modela, ništa drugo nismo ni očekivali. Nadalje, mobitel ima certifikate IP66, IP68 i IP69K za otpornost na prašinu vodu, a proizvođač tvrdi da može preživjeti padove s visine do 2,5 metra na određenim površinama poput mramora.

Foto: Honor

Pogoni ga inače Qualcommov Snapdragon 6 Gen 4, uparen s 8 GB RAM-a i 256 ili 512 GB interne memorije. Radi se o 4-nanometarskom SoC-u koji koristi arhitekturu ARMv9. Primarna jezgra je Cortex-A720 koja radi na taktu od 2,3 GHz, kao „velike“ jezgre tu su tri dodatna Cortexa-A720 takta 2,2 GHz, dok četiri jezgre Cortex-A520 rade kao „male“ jezgre na taktu od 1,8 GHz. Performanse će za ovaj rang mobitela biti i sasvim zadovoljavajuće.

Od kamera, Magic 8 Lite na leđima ima veliki, okrugli modul koji izgleda kao da sadrži četiri senzora, no to zapravo nije tako. U stvarnosti su tu samo glavni, 108-megapikselni senzor te ultraširoki od 5 MP. Ispod poklopca nalazi se velika baterija od čak 7.500 mAh koja dolazi s podrškom za 66-vatno žično punjenje.

Što se tiče softvera, malo je razočaravajuće što Magic 8 Lite dolazi s Androidom 15, iako je Google još prije pola godine izdao Android 16. No, korisnici će svakako prije ili kasnije dobiti ažuriranje na novu verziju OS-a. Cijena još nije službeno objavljena, ali Honor kaže da će se mobitel moći kupiti u Europi već ovoga siječnja.