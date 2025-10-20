Honor Magic 8 Pro i Magic 8 dobivaju AI tipku, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i velike baterije

Honor je već predstavio svoje flagshipe temeljene na Qualcommovom Snapdragonu 8 Elite Genu 5, od kojih će Magic 8 Pro stići na europsko tržište

Honor je u Kini službeno predstavio novu seriju flagship mobitela, koja trenutno sadržava dva modela, obični Magic 8 i skuplji Magic 8 Pro. Oba modela u odnosu na prethodnike donose nekoliko važnijih nadogradnji, uz Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, a dobivaju i dediciranu AI tipku.

Honor Magic 8 Pro

SPECIFIKACIJE Ekran 6,71″ LTPO OLED (rezolucija 1.256 × 2.808, ~458 ppi), 1-120Hz Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (osmojezgreni) RAM / Memorija 12 GB / 256, 512 GB - 16 GB / 512 GB, 1 TB Stražnje kamere - 50 MP f/1.6 (24 mm široka), 1/1.3", PDAF, OIS

- 200 MP f/2.6 (periskopska telefoto), 1/1.4", OIS, 3.7× optički zoom

- 50 MP f/2.0 (12 mm ultraširoka), 122°, PDAF Prednja kamera 50 MP f/2.0 (21 mm), 1/2.93", PDAF + TOF 3D (dubina i biometrija) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 6.0 Baterija 6.270 mAh (EU) / 120 W žično, 80 W bežično, 5 W reverzibilno žično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 161,2 × 75 × 8,3 mm / 219 g Operacijski sustav Android 16, MagicOS 10

Kada se gleda dizajn, Honor Magic 8 Pro stiže s nekim blagim preinakama, ali i dalje ima prepoznatljivi vizualni jezik s velikim sustavom kamera na stražnjici. Sustav inače ima glavnu kameru od 50 MP sa senzorom veličine 1/1.3 inča, OIS-om i otvorom blende f/1.6, uz koju se smjestila 200-megapikselna telefoto kamera s 3,7x optičkim zumom i OIS-om te ultraširoka od 50 MP s vidnim poljem od 122 stupnja.

Na prednjoj strani nalazi se 6,71-inčni OLED LTPO zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, rezolucijom 1.256 × 2.808 piksela i vršnom svjetlinom od visokih 6.000 nita, što znači da problema kod korištenja mobitela na suncu neće biti. U rupici u zaslonu smjestila se i 50-megapikselna prednja kamera te 3D kamera dubine za otključavanje licem, a Honor je također ugradio i 3D ultrazvučni čitač otiska prsta.

Mobitel je pogonjen Qualcommovim Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC-om, uparenim s do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije. U Kini će doći s baterijom kapaciteta 7.200 mAh, dok europska verzija dolazi s nešto manjom baterijom od 6.270 mAh koja podržava 100-vatno žično i 80-vatno bežično punjenje. Razlog za ovu razliku u kapacitetu baterije leži u europskim standardima sigurnosti i određenim certifikacijama. No, usprkos tome, i dalje je riječ o bateriji velikog kapaciteta.

Nadalje, Magic 8 Pro koristit će MagicOS 10 s brojnim AI značajkama, a novost je i već spomenuta AI tipka na desnoj bočnoj strani koja se može prilagoditi za pokretanje asistenta ili nekih drugih funkcija. Istaknimo i da mobitel ima IP68/IP69/IP69K certifikate otpornosti na vodu i prašinu, a bit će dostupan za kupnju u tirkiznoj, bež, bijeloj i crnoj boji.

U Kini će cijena za početnu inačicu biti oko 700 eura, no u Europi će to biti značajno više. Za usporedbu, Honor Magic 7 Pro koštao je 1.299 eura.

Honor Magic 8

SPECIFIKACIJE Ekran 6,58″ LTPO OLED (rezolucija 1.256 × 2.760, ~461 ppi), 1-120Hz Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (osmojezgreni) RAM / Memorija 12 GB / 256, 512 GB - 16 GB / 512 GB, 1 TB Stražnje kamere - 50 MP, f/1.9 (24 mm široka), 1/1.56″, PDAF, OIS

- 64 MP, f/2.5 (telefoto), OIS, 3× optički zoom

- 50 MP, f/2.0 (12 mm ultraširoka), 122°, PDAF Prednja kamera 50 MP, f/2.0 (21 mm), 1/2.93″, 0.6 µm Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11ax / Bluetooth 6.0 Baterija 7.000 mAh / 90 W žično, 80 W bežično, 5 W reverzibilno žično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 157,1 × 74 × 8 mm / 205 g Operacijski sustav Android 16, MagicOS 10

Što se tiče običnog Magica 8, on je dizajnom relativno sličan svom skupljem bratu, ali ima nešto manji, 6,58-inčni OLED LTPO zaslon sličnih specifikacija. Poput Magica 8 Pro dolazi s Qualcommovim Snapdragonom 8 Elite Gen 5 SoC-om, uparenim s do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Sa stražnje strane ima 50-megpaikselnu glavnu kameru od 1/1,56 inča s OIS-om, 50-megapikselnu ultraširoku i 64-megapikselnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom. S prednje strane posuđuje 50-megapikselnu selfie kameru od Magica 8 Pro, ali nema 3D kameru dubine za biometriju, iako ima ultrazvučni čitač otiska prsta.

Baterija ima kapacitet 7.000 mAh u Kini uz podršku za 90-vatno žično 80-vatno bežično punjenje. Informacije o kapacitetu za europsko tržište nisu dostupne, jer ovaj model vjerojatno ni neće biti dostupan izvan Kine. Moći će ga se kupiti u istim bojama kao i Magic 8 Pro.