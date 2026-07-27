Honor najavio predstavljanje Robot Phonea i prikazao novi logotip

Uz najavu predstavljanja Robot Phonea, Honor je prikazao i svoj novi logotip u obliku razdvojenog prstena

Honor će 28. srpnja održati događaj posvećen tehnologijama snimanja na kojem će, u suradnji s poznatim proizvođačem filmske opreme Arri, predstaviti sve detalje o Robot Phoneu.

Ako redovno pratite vijesti s tržišta mobitlea, vjerojatno znate već da se Robot Phone pojavio na nekoliko velikih događaja, uključujući finale Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine i Međunarodni filmski festival u Šangaju. Iako je prvi put prikazan prije nekoliko mjeseci, većina detalja o njegovu hardveru i mogućnostima još se drži u tajnosti.

Uz najavu događaja, Honor je predstavio i novi vizualni identitet. Novi logotip oblikovan je poput razdvojenog prstena, a prati ga slogan „Dare To Be”. Slične slogane već su koristili i drugi poznati brendovi, među kojima je Realme sa sloganom „Dare to Leap”.

Kao što smo nedavno pisali, očekuje se da će Robot Phone imati ravan zaslon između 6,3 i 6,4 inča s rezolucijom 1,5K. Za performanse bi, prema još uvijek neslužbenim informacijama, trebao biti zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji se trenutno može naći u većini aktualnih flagship mobitela.

Što se tiče kamera, Robot Phone trebao bi imati glavnu kameru od 200 MP s već spomenutom gimbal stabilizacijom i otvorom blende f/1.6, uz 50-megapikselnu ultraširoku kameru te 200-megapikselni periskopski telefoto senzor. Navodno bi mogućnosti kamere trebale biti usporedive s onima koje će ponuditi Honor Magic 9.

Baterija bi trebala imati kapacitet 6.000 mAh, no brzina punjenja još nije poznata.