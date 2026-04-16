Honor testira bateriju od 11.000 mAh za nadolazeći mobitel

Baterije velikog kapaciteta već su neko vrijeme u modi, a to dobro znaju kineski proizvođači koji svako malo pomiču granice

Honor Win i Honor Win RT bili su prvi mobiteli s baterijama od 10.000 mAh, a nakon njih stigao je Honor Power 2 koji je imao još veću bateriju kapaciteta 10.080 mAh. No, čini se da Honor ne odustaje od povećanja kapaciteta baterije pa tako radi na još većoj bateriji za neki od nadolazećih mobitela.

Kineski analitičar i leaker Digital Chat Station tvrdi da je Honor započeo probnu proizvodnju nove baterije nominalnog kapaciteta 10.690 mAh i energije od 40,41 Wh. Očekuje se da bi stvarni, odnosno tipični kapacitet mogao doseći ili čak premašiti 11.000 mAh.

Honor Power 2 Foto: Honor

Za sada nije poznato u kojem će se mobitelu ova baterija pojaviti, no pretpostavlja se da bi mogla biti rezervirana za nasljednika Powera 2. Iako je vjerojatno riječ o uređaju namijenjenom prvenstveno kineskom tržištu, ovakav rast kapaciteta baterija sugerira da bi i modeli dostupni u Europi u budućnosti mogli dobiti osjetno veće baterije, što se već polako, ali sigurno događa.