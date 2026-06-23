Honor u Kini prodaje mobitel s baterijom od 11.000 mAh za manje od 260 eura

U Kini se za manje od 260 eura može kupiti mobitel s baterijom od čak 11.000 mAh, a ni ostatak specifikacija za cijenu nije loš

Honor je u Kini predstavio X80 Pro Max, mobitel koji za 1.699 juana (oko 257 eura prema trenutnom tečaju), nudi bateriju od čak 11.000 mAh s podrškom za 90-vatno žično te 27-vatno obrnuto žično punjenje čime praktički može obnašati i funkciju power banka.

Mobitel je inače opremljen i 6,8-inčnim LTPS AMOLED zaslonom rezolucije 1.280 x 2.788 piksela i frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Proizvođač navodi vršnu svjetlinu od čak 10.000 nita, iako se ona postiže samo u određenim scenarijima reprodukcije videa.

Honor X80 Pro Max Foto: Honor

Za performanse je zadužen Qualcommov Snapdragon 6 Gen 5 SoC uparen s do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Iako izgleda kao da ih je više, na stražnjoj strani nalazi se glavna kamera od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike, dok je za selfije predviđena prednja kamera od 8 MP.

Honor X80 Pro Max dolazi s Androidom 16 i MagicOS-om 10 te nudi IP68 i IP69K certifikate otpornosti na vodu i prašinu. Za sada je uređaj predstavljen samo za kinesko tržište i nema informacija o mogućem dolasku kod nas.